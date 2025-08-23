Çanakkale’deki orman yangını 150 ağaçlık zeytinliği teğet geçti

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin Ilgardere köyü kırsalında dün (22 Ağustos) çıkan ve rüzgârın etkisiyle ormana sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangından etkilenen ormanlık alanın yanı başındaki 4,5 dönümlük zeytinlikteki 150 ağaç, alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Hüseyin Havuççu’ya ait zeytinliğin bakımının düzenli yapılması nedeniyle alevlerden etkilenmemesi dikkat çekti.

Anadolu Ajansı’na konuşan Havuççu, şöyle dedi.

“Zeytinliğin etrafındaki her yer küle döndü. Zeytinliğim ağaçların altı temiz, alanın sürülmüş ve bakımlı olması nedeniyle zarar görmedi. Sadece yangının sıcaklığı nedeniyle birkaç ağaç zarar gördü. Ormana yakın olan ağaçların bazıları hafif zarar gördü. Biz önceden önlemimizi almıştık. Sürdük, bakımını yaptık. Etrafı temizdi. Çevresi temiz olmasaydı tamamen yanardı, kül olurdu.”

Yakıt yükü nedir?

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan ve bütüncül yangın yönetimi üzerine çalışan Doç. Dr. Okan Ürker, geçmişten gelen hatalı ormancılık politikalarıyla iklim krizinin el ele verdiği bir döneme girdiğimizi söylüyor.

‘‘Bizim tartışmamız gereken asıl mesele, elimizde ne kadar helikopterin veya uçağın bulunduğu değil,’’ diyen Ürker’e göre, asıl odak yakıt yükü yönetimi olmalı.

İklim krizi, Türkiye’nin yangın rejimini değiştiriyor

Yakıt yükü, bir alandaki yanıcı madde miktarını ifade eden bir terim. Söz konusu yanıcı maddeler; kuru otlar, kuru yapraklar, dallar ve çalılar gibi yangına hazır doğal malzemeleri kapsar.

Yangın yönetimi açısından yakıt yükü, yangının şiddetini ve yayılma hızını belirleyen en önemli faktörlerden biri. Yakıt yükü ne kadar yüksekse, yangın o kadar hızlı ve yoğun olur; düşükse, yangın daha kolay kontrol altına alınabilir. (TY)