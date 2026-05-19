ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 19.05.2026 13:51 19 Mayıs 2026 13:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.05.2026 14:26 19 Mayıs 2026 14:26
Okuma Okuma:  2 dakika

23 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla, 23 ildeki bazı bölgelerin orman sınırları dışına çıkarılması yürürlüğe girdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
23 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla 23 ildeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ormanlardaki madencilik faaliyetlerinin önü açıldı
Ormanlardaki madencilik faaliyetlerinin önü açıldı
22 Ağustos 2025

23 ildeki bazı alanlar kapsama alındı

Karara göre Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak illerinde sınır ve koordinatları belirlenen bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Avokadonun perde arkası: Su krizi, orman talanı, kara para, kapitalizm
Avokadonun perde arkası: Su krizi, orman talanı, kara para, kapitalizm
2 Aralık 2025

"Yerine iki katından az olmamak üzere alan tahsis edilecek"

Karara göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanların yerine, bu alanların iki katından az olmamak üzere yeni alan tahsis edilecek. Tahsis, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ya da Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan yapılacak.

Bu taşınmazlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne "orman tesis etmek" üzere tahsis edilecek.

Kararın tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
resmi gazete orman genel müdürlüğü
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git