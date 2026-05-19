23 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla 23 ildeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ormanlardaki madencilik faaliyetlerinin önü açıldı

23 ildeki bazı alanlar kapsama alındı

Karara göre Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak illerinde sınır ve koordinatları belirlenen bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

"Yerine iki katından az olmamak üzere alan tahsis edilecek"

Karara göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanların yerine, bu alanların iki katından az olmamak üzere yeni alan tahsis edilecek. Tahsis, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ya da Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan yapılacak.

Bu taşınmazlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne "orman tesis etmek" üzere tahsis edilecek.

