2026 Kadın Tribünali: Şiddete karşı küresel buluşma

Belçika, Kadınlara Yönelik Suçlar İçin Uluslararası Mahkeme’nin 50. yılı kapsamında 2026 Kadın Tribünali’ne ev sahipliği yapıyor. Tribünal bugün Brüksel’de başlıyor, program Cumartesi gününe kadar Anvers’te sürecek.

Madam Fortuna ve Arenberg Tiyatrosu’nun da aralarında bulunduğu kurumlar, bu yılki tribünali “(Feminist) Adaleti Geri Kazanmak” temasıyla düzenliyor.

MA'daki habere göre, Brüksel Hür Üniversitesi’nde yapılacak üç panelde katılımcılar, kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemlerini ve feminist adalet pratiklerini ele alacak. Programda ayrıca “Sembolik Adalet ve Siyasal Direniş” başlığı altında geçmişle hesaplaşma ve adalet meselesi feminist bir bakışla tartışılacak.

Tribünal, açılışın ardından Anvers’e taşınacak. Perşembe akşamı burada 2026 Kadın Kolektifi müzik ve tiyatroyu bir araya getiren bir performans sahneleyecek. Alix Konadu’nun yönettiği gösteri, Anvers, Marsilya, Barcelona ve Rotterdam’dan 40 kadını buluşturacak.

27 Mart Cuma günü Arenberg Tiyatrosu, “Sosyo-Artistik Mozaik” başlığıyla yaratıcı atölyelere, sanatsal performanslara, sergilere, film gösterimlerine ve tartışma panellerine ev sahipliği yapacak. Bu bölümde Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E) ile Jineoloji Merkezi, “Ataerkil mitolojinin maskesini düşürmek” başlıklı bir atölye gerçekleştirecek. İki kurum ayrıca bir bilgilendirme standı da kuracak.

Tribünalin son günü olan 28 Mart Cumartesi günü organizatörler, Anvers’te 50 masa etrafında 500 kadını bir araya getirmeyi hedefliyor. Katılımcılar burada şiddet deneyimlerini paylaşacak. Akşam yapılacak kapanış programında ise Rojava Kadın Devrimi de yer alacak.

Sekiz örgüt, onlarca kurumun desteğiyle 2026 Kadın Tribünali’ni organize ediyor. Tribünalin ortakları arasında TJK-E ve Jineoloji Merkezi de bulunuyor. Organizasyon sadece FINTA’lara açık olacak. Katılım için internet üzerinden kayıt yaptırmak gerekiyor.

Avrupa Kürt Kadın Hareketi de özellikle Belçika’da yaşayan üyelerine ve Kürt kadınlara çağrı yaparak, onları kendi deneyimleri, fikirleri ve renkleriyle tribünale katılmaya davet etti.