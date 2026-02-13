ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 13.02.2026 23:39 13 Şubat 2026 23:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.02.2026 22:23 14 Şubat 2026 22:23
Okuma Okuma:  2 dakika

Norveç Nobel Komitesi: "Nobel Barış Ödülü sahibi Nergis Muhammedi'ye, cezaevinde yapılan muamele 'korkunç'"

2023 Nobel Barış Ödülü sahibi, İranlı insan ve kadın hakları savunucusu Nergis Muhammedi'nin hastalıkları yanında, geçtiğimiz aralıkta yeniden hapse atılırken aldığı darbelerden ötürü, yaşamının tehlikede olduğunu belirten Norveç Nobel Komitesi, aldıkları haberleri "korkunç" olarak niteledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Norveç Nobel Komitesi: "Nobel Barış Ödülü sahibi Nergis Muhammedi'ye, cezaevinde yapılan muamele 'korkunç'"
Nergis Muhammedi/Fotoğraf: Reihane Taravati, Middle East Images

Norveç Nobel Komitesi İranlı kadın hakları savunucusu Nergis Muhammedi’nin, yeniden cezaevine konulurken uğradığı ağır saldırılar nedeniyle sağlığının kötüleştiğini ve 2023 Nobel Barış Ödülü sahibinin hayatından kaygı duyduklarını bildiren bir açıklama yayımladı.

Muhammedi'nin bitmeyen  mahpusluğu

Muhammedi, 2011’den bu yana zaman zaman geçici tahliyeler ve tıbbi izinlerle kesintiye uğrasa da müzmin bir gözaltı, tutuklanma ve mahpusluk serüveni yaşıyor. İlk kez 2011'de çarptırıldığı 11 yıl hapis cezasının üstüne, cezaevinde bulunduğu sırada ayrı ayrı 16 yıl ve en son 8 Şubat 2026'da hükümet karşıtı etkinliklerle ilgili suçlamalarla Güney Horasan'da 7 yıl 6 ay hapis ve 2 yıl iç sürgüne mahkûm edildi.

Nergis Muhammedi 2023 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğünde de hapisteydi. 10 Aralık 2023'te Oslo'da düzenlenen törende ödülü, Nergis Muhammedi adına o tarihte 17 yaşında olan ikiz çocukları Kiana ve Ali Rahmani almış ve annelerinin cezaevinden gönderdiği mektubu törende okumuşlardı.

Nergis Muhammedi'nin darp edilmesi

Peş peşe gelen cezalar birbirine eklenirken Muhammedi'nin mahpusluğuna kanser şüphesiyle yapılması gereken çeşitli operasyonlar için tıbbi gerekçelerle üç aylığına ara verilmiş ve ek uzatmalarla aralık 2025’e kadar bir yıla yakın bir süre boyunca cezaevi dışında kalabilmişti. Ancak Nergis Muhammedi 12 Aralık 2025'te, Meşhed'de vefat eden insan hakları savunucusu avukat Hüsrev Alikordi için düzenlenen anma törenine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve 15 Aralık’ta yeniden cezaevine konuldu. Bu tutuklama sırasında başına ve boynuna aldığı darbeler nedeniyle iki kez hastaneye kaldırıldı.

CNN'e konuşan Norveç Nobel Komitesi Başkanı Jørgen Watne Frydnes, Nergis Muhammedi'nin sağlığı hakkında İran’daki "güvenilir kaynaklar”dan aldıkları haberleri “korkunç” olarak niteledi.

Frydnes, aralıkta yeniden tutuklanması sırasında Muhammedi’nin tahta sopalar ve coplarla dövüldüğünü ve saçlarından tutularak yerlerde sürüklendiğini söyledi. Norveç Nobel Komitesi Başkanı, bu olaylar sırasında başından ve vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan Nobel ödüllü barış ve insan hakları savunucusunun ayrıca karnından ve kasıklarından tekmelendiğini, aldığı darbeler sonunda şiddetli acılara katlanmak zorunda kaldığını ve cezaevine götürülene kadar tıbbi yardıma ulaşmasının da engellendiğini ekledi.

"Raporlar[ın] aslında dehşet verici," olduğunu söyleyen Frydnes, "Bu, acımasız ve insanlık dışı bir muamele ve -uluslararası insan hakları hukukunun açık bir ihlali” dedi.

Komite, Muhammadi'nin bilinen kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunları dikkate alındığında hayatından kaygılı olduklarını söyledi. "Kesinlikle daha fazla yaşayamayacağından endişeliyiz” dedi.

Muhammedi'nin sağlığıyla ilgili artan kaygılar

Ailesinin onun adına kurduğu “Nergis Muhammadi Vakfı”  İran’ın en önde gelen insan hakları savunucusunun geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırıldığını, ancak tedavisi tamamlanmadan Meşhed'deki bir tutukevine geri getirildiğini bildirdi.

Vakıf ayrıca, Muhammedi'nin "yasa dışı gözaltı, kötü hapishane koşulları ve ailesi ve avukatlarıyla iletişim kurmasının engellenmesi"ni protesto için şubat başında başlatığı açlık grevini sona erdirdiğini de açıkladı.

(AEK)

Haber Yeri
Tahran-Oslo
nergis muhammedi İran Nobel Barış Ödülü yaşam hakkı ihlali
ilgili haberler
Barış Vakfı'ndan "çözüm" çağrısı
14 Şubat 2026
/haber/baris-vakfi-ndan-cozum-cagrisi-316715
Nobel Barış Ödüllü Nergis Muhammedi’ye 7 yıl 6 ay hapis cezası
9 Şubat 2026
/haber/nobel-baris-odullu-nergis-muhammediye-7-yil-6-ay-hapis-cezasi-316512
Nobel Barış Ödüllü Nergis Muhammedi 14 gündür kayıp
26 Aralık 2025
/haber/nobel-baris-odullu-nergis-muhammedi-14-gundur-kayip-314968
Nobel ödüllü Nergis Muhammedi, İran’da üç gündür gözaltında
15 Aralık 2025
/haber/nobel-odullu-nergis-muhammedi-iranda-uc-gundur-gozaltinda-314535
Nobel Barış Ödülü'nü cezaevindeki İranlı aktivist Nergis Muhammedi adına çocukları aldı
11 Aralık 2023
/haber/nobel-baris-odulu-nu-cezaevindeki-iranli-aktivist-nergis-muhammedi-adina-cocuklari-aldi-289120
Nergis Muhammedi kimdir?
7 Kasım 2023
/haber/nergis-muhammedi-kimdir-287532
Nergis Muhammedi Bırakılsın
29 Eylül 2011
/haber/nergis-muhammedi-birakilsin-133048
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Barış Vakfı'ndan "çözüm" çağrısı
14 Şubat 2026
/haber/baris-vakfi-ndan-cozum-cagrisi-316715
Nobel Barış Ödüllü Nergis Muhammedi’ye 7 yıl 6 ay hapis cezası
9 Şubat 2026
/haber/nobel-baris-odullu-nergis-muhammediye-7-yil-6-ay-hapis-cezasi-316512
Nobel Barış Ödüllü Nergis Muhammedi 14 gündür kayıp
26 Aralık 2025
/haber/nobel-baris-odullu-nergis-muhammedi-14-gundur-kayip-314968
Nobel ödüllü Nergis Muhammedi, İran’da üç gündür gözaltında
15 Aralık 2025
/haber/nobel-odullu-nergis-muhammedi-iranda-uc-gundur-gozaltinda-314535
Nobel Barış Ödülü'nü cezaevindeki İranlı aktivist Nergis Muhammedi adına çocukları aldı
11 Aralık 2023
/haber/nobel-baris-odulu-nu-cezaevindeki-iranli-aktivist-nergis-muhammedi-adina-cocuklari-aldi-289120
Nergis Muhammedi kimdir?
7 Kasım 2023
/haber/nergis-muhammedi-kimdir-287532
Nergis Muhammedi Bırakılsın
29 Eylül 2011
/haber/nergis-muhammedi-birakilsin-133048
Sayfa Başına Git