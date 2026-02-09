Nobel Barış Ödüllü Nergis Muhammedi’ye 7 yıl 6 ay hapis cezası

Nobel Barış Ödüllü İranlı insan hakları aktivisti Nergis Muhammedi’ye Meşhed’de katıldığı bir anma töreni nedeniyle yargılandığı davada toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Entekhab haber sitesi, Muhammedi’nin avukatı Mustafa Nili'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Avukat Nili, açıklamasında müvekkilinin, Meşhed Devrim Mahkemesi tarafından "Devletin güvenliğine karşı suç için toplanma ve işbirliği" suçlamasıyla 6 yıl hapis, "propaganda faaliyeti" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis ve ek ceza olarak 2 yıl yurt dışına çıkış yasağı ile 2 yıl sürgün cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Muhammedi, 12 Aralık 2025'te, Meşhed'deki Gadir Camii’nde düzenlenen Hüsrev Alikordi'yi anma töreninde bazı aktivist ve vatandaşlarla birlikte gözaltına alınmıştı.

Nergis Muhammedi, İran'da "baskı altındaki kadınlar için verdiği mücadele" dolayısıyla 2023 yılında, Norveç Nobel Komitesi tarafından Nobel Barış Ödülü verilmişti.

