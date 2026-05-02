HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.05.2026 11:23 2 Mayıs 2026 11:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.05.2026 11:36 2 Mayıs 2026 11:36
Okuma:  2 dakika

1 Mayıs'ta gözaltına alınan 576 kişi serbest bırakıldı

ÇHD, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan 576 kişinin tamamının serbest bırakıldığını açıkladı. 28 Nisan operasyonlarında ise 14 kişi tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve öncesindeki gözaltı süreçlerine ilişkin güncel durumu paylaştı.

Açıklamaya göre, 1 Mayıs günü İstanbul’da gözaltına alınan 576 kişi serbest bırakıldı.

"Polis ifadelerde 'işkence' yazmak istemedi"

İstanbul’un çeşitli noktalarında düzenlenen 1 Mayıs eylemleri sırasında gözaltına alınan kişiler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

Gece saatlerine kadar süren işlemlerin ardından gözaltındaki 576 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi. Kadıköy’de gözaltına alınan 5 kişinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

Boğaziçi Köprüsü’nde gözaltına alınan 46 kişinin de işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı. Böylece 1 Mayıs günü gözaltına alınan tüm kişilerin serbest kaldığı belirtildi.

Gözaltına alınan Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, serbest bırakıldıktan sonra X hesabından yaptığı paylaşımda, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinde "işkence" beyanlarını polislerin kayda geçirmek istemediğini anlattı.

28 Nisan operasyonlarında tutuklamalar

ÇHD’nin verilerine göre, 28 Nisan’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 47 kişiden 14’ü tutuklandı, 9 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kalan 24 kişi ise adliyeye sevk edilmeksizin serbest bırakıldı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
1 mayıs emek ve dayanışma günü Halkevleri gözaltında işkence çağdaş hukukçular derneği
