1 Mayıs'ta gözaltına alınan 576 kişi serbest bırakıldı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve öncesindeki gözaltı süreçlerine ilişkin güncel durumu paylaştı.

Açıklamaya göre, 1 Mayıs günü İstanbul’da gözaltına alınan 576 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul’un çeşitli noktalarında düzenlenen 1 Mayıs eylemleri sırasında gözaltına alınan kişiler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

Gece saatlerine kadar süren işlemlerin ardından gözaltındaki 576 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi. Kadıköy’de gözaltına alınan 5 kişinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

Boğaziçi Köprüsü’nde gözaltına alınan 46 kişinin de işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı. Böylece 1 Mayıs günü gözaltına alınan tüm kişilerin serbest kaldığı belirtildi.

Gözaltına alınan Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, serbest bırakıldıktan sonra X hesabından yaptığı paylaşımda, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinde "işkence" beyanlarını polislerin kayda geçirmek istemediğini anlattı.

Dün gece Vatan Emniyette ifade verdiğim odadaki tüm polisler tarafından ifademe müdahale edilmiş, ifade işlemi iki kez yarıda kesilmiş, bana ve avukatlarıma yönelik saldırgan tutumlar sürekli olarak devam etmiştir. #1Mayıs2026#1MTaksim https://t.co/0XU4nzF0E4