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YT: Yayın Tarihi: 01.07.2026 08:13 1 Temmuz 2026 08:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.07.2026 08:29 1 Temmuz 2026 08:29
Okuma Okuma:  2 dakika

Kadir İnanır’ı kaybetmek…

Bu dünyadan göçerken dahi Kadir İnanır, Kadir ağabey hepimizi birleştirdi, kendimize getirdi. İyi ki Kadir İnanır bu topraklarda yaşadı.

Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu
Görseli Büyüt
Kadir İnanır’ı kaybetmek…

Türkiye’nin sevdalarını, aşklarını, çilelerini, ortak duygularını yaşayarak, yaşatarak; sanatla, sinema ile bizimle buluşturan ustaları bir bir uğurlamak…Toplumda ortak paydayı oluşturan ve büyüten insanları kaybetmek…

Yakın tarihimizde çok acı olaylara, politik çatışmalara, darbelere şahitlik ettik. Terör, faili meçhul cinayetler, toplumsal hafızamızdan silinmeyen acı olaylar…

Kaybettiğimiz Kadir İnanır ve onun gibi sanatçılar, yazarlar, tiyatrocular hatta sporcular, bütün bu yaşananlara rağmen bizi birbirimize bağlayan işleri, filmleri üretir; yazılar, kitaplar yazar; ihtiyaç olduğunda topluma verdikleri mesajlarla kopuşları engeller; insanlarımızı buluştururdu. 

Milli ve dini bayramlar, maçlar, ödüllerimiz bizi eşitler, sevindirir ve kucaklaştırırdı. Bugün ise  devletin en tepesinden milletin ortak değerleri, siyasete en vahşi şekilde malzeme yapılıyor. İnsanların birbirinden kopuşu, taraf olmayanın bertaraf olması, seçilenlerin yerine kayyım atanması, milli iradenin tutsak edilmesi, adaletin paramparça edilmesi ile karşı karşıyayız. 

Bizi, bizim çocukları, milleti ve birliğimizi bu hale getirenleri ve sebeplerini sorgulamak, bu tarihi tehditle mücadele etmek zorundayız. Bu bir siyasi mücadele çağrısı değil,yeniden millet ruhuna dönüş çağrısıdır. Kadir İnanır gerçekten çok büyük bir kayıptır. Ortak değerimiz olan bu insanlar ne yazık ki çok az kaldı.

Bu dünyadan göçerken dahi Kadir İnanır, Kadir ağabey hepimizi birleştirdi, kendimize getirdi. İyi ki Kadir İnanır bu topraklarda yaşadı. 

Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun.

Kadir İnanır törenle uğurlandı
Kadir İnanır törenle uğurlandı
28 Haziran 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadir inanır ekrem imamoğlu
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu
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Cumhuriyet Halk Partili siyasetçi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken 23 Mart 2025'te tutuklandı. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 9 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuluyor. 

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