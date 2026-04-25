Distopyanın gölgesinde insan olmak

Her Şey Küle Döndüğünde, insanlığın yaşanamaz hâle gelen bir dünyadan kaçıp devasa bir kubbe içinde kurduğu yapay yaşam alanında geçen bir distopya. Hikâye, “Beşinci Cennet” adı verilen bu kapalı sistemde yaşayan genç bir kız olan Adina’nın gözünden anlatılıyor. Adina, bakım-onarım ekibinde çalışan, kurallara tam olarak uymayan ve sistemi sorgulayan bir karakter. Bir gün küçük gibi görünen bir karar, zincirleme olayları tetikliyor ve büyük bir felakete yol açıyor.

Roman, daha başta Adina’nın binlerce insanın ölümünden sorumlu olduğunu söylemesiyle gerilimli bir atmosfer kuruyor ve bu noktaya nasıl gelindiğini adım adım gösteriyor. Kubbenin içindeki düzenli ve kontrollü yaşam, aslında son derece kırılgan. Dış dünya ise zehirli, tehlikeli ve bilinmezliklerle dolu. Hikâye ilerledikçe hem sistemin sorunları hem de dışarıdaki gerçeklik ortaya çıkıyor. Adina’nın yolculuğu yalnızca hayatta kalma mücadelesi değil; aynı zamanda sorumluluk, suçluluk ve doğruyu yapma cesaretiyle yüzleşme süreci.

Roman ilk bakışta genç okuyuculara yönelik bir distopya gibi görünse de içinde etik, ekolojik ve toplumsal sorgulamalar barındıran derin bir metin. Kapalı bir yaşam alanı olan Beşinci Cennet’te geçen hikâye, klasik distopik geleneğe dayanırken günümüz krizlerine, özellikle iklim felaketine ve insanlığın doğayla kurduğu sorunlu ilişkiye güçlü bir eleştiri getiriyor. Beşinci Cennet, insanlığın kendi yarattığı bir sığınak. Dış dünyanın ölümcül hâle geldiği bir gelecekte insanlar yapay bir ekosistem içinde yaşıyor. Bahçe katları, üretim alanları, eğitim birimleri ve teknik bölümlerden oluşan bu kapalı sistem, bir tür mikro-medeniyet modeli sunuyor. Ancak bu modelin sürdürülebilirliği sürekli tehdit altında.

Bu bağlamda eser, klasik distopik metinlere benzer bir yapı sergiliyor. Dışarıya kapalı bir toplum, iş bölümü sorunları ve bireyin sistem içindeki yerini sorgulaması her bölümde hissediliyor. Williamson’ı diğer distopik anlatılardan ayıran nokta ise bu sistemi yalnızca siyasi bir baskı mekanizması olarak değil, aynı zamanda ekolojik bir mesele olarak ele alması. Bu yönüyle roman, çevreci eleştiri açısından oldukça zengin bir okuma alanı sunuyor. Bu bakışla Beşinci Cennet, doğadan kopmanın bir sonucu değil; doğanın yok oluşuna verilen bir tepki olarak görülebilir. Ancak burada ironik bir durum var: İnsanlar doğayı taklit ederek hayatta kalmaya çalışırken, doğanın kendisini neredeyse tamamen yitiriyor. Yapay ışıklar, kontrollü tarım ve sınırlı biyolojik çeşitlilik, doğanın bir simülasyonunu andırıyor. Bu durum, Jean Baudrillard’ın “simülakr” kavramıyla ilişkilendirilebilir. Gerçek doğa ortadan kalkmış; yerine onun taklidi geçmiş durumda.

Romanın kahramanı Adina, klasik asi genç tipinin ötesine geçen bir figür. Onun isyanı yalnızca otoriteye değil, sistemin dayattığı kimliğe de yöneliyor. Adina’nın bilim ekibine katılmayı reddetmesi, bireyin kendi potansiyelini belirleme hakkını savunması anlamına geliyor. Beşinci Cennet’te bilgi, belirli bir grup olan bilim ekibi tarafından kontrol ediliyor ve bu bilgi, bireylerin toplumdaki yerini belirliyor. Adina ise bu sınıflandırmaya karşı çıkıyor ve alternatif bir özne olmaya çalışıyor.

Ayrıca Adina’nın “on dört bin yedi yüz elli altı kişiyi öldürdüğüm gün” sözleriyle başlayan anlatımı, romanın en çarpıcı tekniklerinden biri. Bu ifade, okurda güçlü bir merak uyandırırken karakterin suçluluk, sorumluluk ve etik ikilemlerle dolu bir yolculuğa çıkacağını da hissettiriyor. Bu yönüyle roman, psikolojik derinliğiyle de öne çıkıyor.

Her Şey Küle Döndüğünde - Victoria Williamson (Çeviren Tülin Sadıkoğlu) (Sayfa 312)

Romanda dikkat çeken bir diğer unsur “Nomali” kavramı. Dış dünyada var olduğu söylenen bu varlıklar, hem korkunun hem de bilinmeyenin temsilcisi. Ancak anlatı burada basit bir canavar hikâyesiyle sınırlı kalmıyor. Posthümanist bir bakışla değerlendirildiğinde, Nomali figürü insan-merkezci düşüncenin çöküşünü simgeliyor. İnsan artık doğanın hâkimi değil; onun tarafından dönüştürülen bir varlık. Bu durum, insanın doğayla kurduğu tahakküm ilişkisinin tersine dönmesini ifade ediyor. Baba Weseka’nın anlattığı hikâyeler ve zihinsel durumu ise bir travma anlatısı olarak da okunabilir. Dış dünyaya dair anlatılar yalnızca korku üretmiyor; aynı zamanda geçmişin yıkımını ve insanlığın kolektif travmasını yansıtıyor. Böylece roman, ekolojik felaketin yalnızca fiziksel değil, psikolojik etkilerini de görünür kılıyor.

Beşinci Cennet’teki iş bölümü yüzeyde işlevsel görünse de oldukça katı bir sınıfsal yapı içeriyor. Ekiciler, teknisyenler, bilim insanları ve yöneticiler arasında belirgin bir hiyerarşi bulunuyor. Özellikle bakım ve onarım ekibinin tüm katlara erişim izni olması, onları sistem içinde ayrıcalıklı bir konuma yerleştiriyor. Adina’nın bu ekibi seçmesi yalnızca özgürlük arzusuyla değil, sistemin sınırlarını keşfetme isteğiyle de bağlantılı. Roman burada bireyin hareket alanının sınıfsal konumla nasıl belirlendiğini gösterirken, bu sınırların nasıl aşılabileceğine dair ipuçları da veriyor.

Williamson’ın dili akıcı ve sürükleyici. Özellikle birinci tekil anlatım, okurun Adina’nın zihnine doğrudan yaklaşmasını sağlıyor. Bu teknik empatiyi artırırken gerilim duygusunu da güçlendiriyor. Romanın başındaki geri sayım (“sona beş gün kala”) yapısı anlatıya sinematografik bir tempo katıyor. Bu yapı, okuru sürekli bir beklenti içinde tutuyor ve olayların kaçınılmaz bir felakete doğru ilerlediği hissini güçlendiriyor. İç monologlar ise karakterin psikolojik derinliğini ortaya koyuyor. Adina’nın çelişkileri, korkuları ve arzuları, okurun onunla güçlü bir bağ kurmasını sağlıyor.

Her Şey Küle Döndüğünde, yüzeyde bir gençlik distopyası gibi görünse de çok katmanlı bir metin. Ekolojik kriz, toplumsal yapı, bireysel özgürlük ve etik sorumluluk gibi temaları iç içe geçiriyor. Roman yalnızca bir hikâye anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda şu soruyu gündeme getiriyor: “İnsanlık gerçekten hayatta kalmayı mı, yoksa doğanın dengesinde kaybolmayı mı hak ediyor?” Bu soru, roman bittikten sonra da zihinde yankılanmayı sürdürüyor.

