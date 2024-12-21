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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 21 Aralık 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2024 00:00
3 dk Okuma

Dario Fo'dan el alan bir oyuncu: Füsun Demirel

Oyuncunun, sanatçının en büyük gücünün her türlü iktidarla göbek bağını kesmesiyle mümkün olacağını, sanatçının büyüklüğünün ve kalıcılığının, eleştirisini her daim cebinde taşımaktan geçtiğini bilen bir oyuncu; Füsun Demirel. Yeşilçamdan kalkan tramvaya Harran durağında binen yolcu.

Hüseyin Bul

Hüseyin Bul

Hüseyin Bul

Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir kadın yer alıyor. Kadın, orta yaşlı, kısa ve hafif dalgalı koyu kahverengi saçlara sahip. Yüzünde gülümseyen bir ifade var. Gözlük takıyor ve kulaklarında sarkan küpeler bulunuyor. Üzerinde siyah bir bluz var, bluzun ön kısmında düğmeler yer alıyor. Arka plan sade ve tek renk, muhtemelen iç mekânda çekilmiş bir fotoğraf. Aydınlatma kişinin yüzünü ve kıyafetini ön plana çıkarıyor. Fotoğraf genel olarak sıcak ve samimi bir atmosfer yansıtıyor.

Cemal Süreya’nın 99 Yüz kitabındaki insan antolojisine yaklaşabilmenin bir denemesidir bu, ne kadar başarılı olurum emin değilim. Doğan Hızlan’ın ‘yergide ve övgüde aynı ustalığı gösterdiği edebi dengeyi kurabilmiş’ dediği çizginin yanından geçebilirsem ne mutlu bana. Çıktığım yolun ne kadar zorlu geçeceğinin farkındayım. O zorluk daha çok insanları kırmadan, üzmeden az da olsa farklı bir pencereden gösterme çabası benimki.

Dramı, kara komediyi büyüten, büyütürken gerçeklik algısını güçlendiren, halktan uzaklaşmayan, sana bana çok yakın, ailenin içinden biri. Herkesi birbirine benzeten makyajın nevi şahsına münhasır çizgisini silikleştirdiğini düşündüğünden olacak ki abartılı karakterlerden uzak durur. Organik oyuculuğunun altında da makyaja biçtiği kostüm muamelesi yatar; seyircisiyle arasına mesafe koymaz. İzlediğinizde oyuncu, yaklaştığınızda annenizin kokusunu almamanız mümkün değil. Anadolu uygarlığının hiçbir kademesine burun kıvırmaz; bunu sindirerek oynar sahnede, aslında oynamaz yaşar.

Adile Naşit gibi bütün çocukların annesi

Züğürt Ağa’da Mezopotamya’nın çorak topraklarında dili damağı kuruyan insanların arasındadır. Evin içinde kırılan onuru için kargaşayı büyütürken anne şefkatinde uzaklaşmadan kendine yeni bir yol çizer. Coğrafyayı terk etmeden Mezopotamya’nın kadim söylencelerinden Mem û Zîn’de, şefkatli ellerini Zîn’in yaralı, kırılan kalbinin üstüne koymayı unutmaz. Uçurtmayı Vurmasınlar’da tıpkı gerçek yaşamında olduğu gibi Barış’ın elini hiç bırakmaz çocuklar cezaevinde büyümesin diye.

Füsun Demirel’den söz ettiğimi sinema sevdalıları anlamıştır. "Gerilla annesini oynamak isterim" dediğinde, sinemanın düz bir çizgide kalmasını isteyenler ve sinema sanatından hiç anlamayanlar tarafından linç edilip dışlanacağını biliyordu. Oysa o acının evrenselliğine inananlardandı ve her rolün altında kalkabileceğini güçlü empati duygusuyla verebileceğini biliyordu. Evlatları kaybedilen, öldürülen, failleri bulunmayan Cumartesi Anneleri’nin yanında olmaktan çekinmeyen Füsun Demirel, gerçek hayatında anneliği biraz geç deneyimlese de tıpkı Adile Naşit gibi bütün çocukların annesi aslında.

Halkın kalabalık olduğu yerleri mekân olarak belleyen, ‘resmi olmayan solculuğa’ can veren, İtalyan Komünist Partisi'yle flörtleşen Dario Fo ile İtalyadaki eğitimi sırasında tanışan Füsun Demirel, Fo’nun eserlerini akıcı olarak bildiği İtalyancası sayesinde Türkçeye kazandırdığında Dari Fo’nun Türkçe yazdığını sanır, okuyucular, seyirciler.

Cesurlara alkış kötülüğü geriletir

12 Mart darbesinin kişiliğine yön verdiğini söyleyen Füsun Demirel cesur olana her seferinde prim verip bu kulvarın bayrağını elinden bir an bile bırakmamış bir oyuncu. Kadınların kahkaha atarak ve dans ederek dünyayı değiştirebilme gücüne, cesaretine ve yeteneğine sahip olduklarını, itirazı oluşturan her türlü argümanın içinde kadın emeğinin olduğunu, bir gün herkesin bunu kabul edeceğine dair umudunu hiç kaybetmediğini belirtiyor.

Karşısındakini incitmeden, hor görmeden, ayıbını yüzüne vurmadan anlayarak tatlı tatlı konuşan Füsun Demirel’in mütevaziliğinin kaynağı sanıyorum her türlü hayata şahit olmasıyla ilgili. Kameradan uzak olduğu dönemlerde sahnedeyken, seyircilerin gözlerinin her birinin ayrı ayrı bir kamera olduğu bilinciyle oyununu büyüten bir oyuncu.

Oyuncunun, sanatçının en büyük gücünün her türlü iktidarla göbek bağını kesmesiyle mümkün olacağını, sanatçının büyüklüğünün ve kalıcılığının, eleştirisini her daim cebinde taşımaktan geçtiğini bilen bir oyuncu.

Yeşilçamdan kalkan tramvaya Harran durağında binen yolcu.

(HB/RT)

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İstanbul
füsun demirel Mem-û Zin
Hüseyin Bul
Hüseyin Bul
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İlk siyasi polisiye romanı "Kar Suyu"nun (2012) ardından ikinci romanı "Paralel Cinayetler"i (2016) yayınladı. Varlık, Notos, Kitap eki, gazete Duvar, Edebiyathaber, Edebiyat burada, Kitap24, Birgün...

İlk siyasi polisiye romanı "Kar Suyu"nun (2012) ardından ikinci romanı "Paralel Cinayetler"i (2016) yayınladı. Varlık, Notos, Kitap eki, gazete Duvar, Edebiyathaber, Edebiyat burada, Kitap24, Birgün Kitap, Bianet ve birkaç dergi ve gazetede kitaplar ve sinema üzerine eleştiri, öykü ve şiirleri yayımlandı. DİSK’e bağlı Gıda-İş sendikasının 2016 yılında düzenlediği Emek Direniş öykü ödülüne değer görüldü. "Gölge" adında bir de öykü kitabı var. POYABİR üyesi, İzmir’de yaşıyor.

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