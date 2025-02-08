ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ANALİZ
Yayın Tarihi: 8 Şubat 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2025 00:00
4 dk Okuma

Tertemiz, lekesiz bir kariyer: İlyas Salman

İlyas Salman'ın en güzel hali sanıyorum kendini saklamaması. Neyse odur, ne düşünüyorsa söyler. Alevi olduğunu hiçbir zaman gizleme ihtiyacı duymadı. Nereden geldiğini ve hangi şartlarda büyüdüğünü de...

Hüseyin Bul

Hüseyin Bul

Hüseyin Bul

Görseli Büyüt
Fotoğraf Çiçek Abbas filminden bir kare. Fotoğrafta İlyas Salman var. Salman'ın başında siyah deri bir kasket boynunda kırmızı bir atkı var. Salman kameranın arkasındaki bir yere bakıyor.

Cemal Süreya’nın 99 Yüz kitabındaki insan antolojisine yaklaşabilmenin bir denemesidir bu, ne kadar başarılı olurum emin değilim. Doğan Hızlan’ın ‘yergide ve övgüde aynı ustalığı gösterdiği edebi dengeyi kurabilmiş’ dediği çizginin yanından geçebilirsem ne mutlu bana. Çıktığım yolun ne kadar zorlu geçeceğinin farkındayım. O zorluk daha çok insanları kırmadan, üzmeden az da olsa farklı bir pencereden gösterme çabası benimki.

İnsanların yaşarken ne kadar sevildiğini ya da sevilmediğini bilmesi, durduğu yeri tartmasına vesile olabilir. Özellikle güzel sanatları icra edenlerin öldükten sonraki ‘ünleri’ sanatçıya ne kadar fayda sağlar bilemiyorum. Elbette burada pragmatik bir yaklaşımdan bahsetmiyorum. Sanatçının, yazarın, şairin, ressamın ürettiğinin karşılığını bir şekilde ( alkış, eleştiri, övgü, para ) alması, bilmesi en doğrusudur. Eserinin kullanım değerinin kendisinden sonraki zamanda kıymetlenmesi eserin üretim sürecini ( birikimini, sancısını, sevincini ) sahibinden koparttığı kanaatindeyim. Bu minvalde bu yazı dizisine başlarken üç beş kelam edeceksem; yereceksem de öveceksem de sanatçının bunu dünya gözüyle görmesi ve duyması dileğiyle başladım.

Doğduğu yer: Yeşilçam

“Doğduğu Yerde Doymayanlar” müzik kaseti sanıyorum 1990 yılıydı çıktığında, ilk dinlediğimde biraz sarsılmıştım. Beni, bizi anlatıyordu, doğduğum yeri. Doğduğum yeri derken Dersim’in az ötesindendi ama ses rengi çok tanıdıktı, aynı kaygılarla ve aynı titreklikle sesleniyordu. Allah'ın bile unuttuğu doğunun en ücra köşesini, hiç öyle sesimi, diksiyonumu düzelteyim kaygısına düşmeden içinden geldiği gibi yakarıyordu. Doğduğum yerin kelimeleriyle, yanık ve ağdasız sesiyle. İçten, bağrından haykırıyordu. Güzeldi, güzelliği 90'lı yılların kaset furyasına inat bir işti. Eline mikrofonu alan Unkapanı'na koşuyordu. İMÇ Blokları o dönem o kadar çığırtkan sesten yıkılmadıysa deprem testine gerek yoktur. Çocuk emeğinin istismar edildiği yıllardı da aynı zamanda. Çocuk ‘sanatçıları’ boyayıp sürüyorlardı piyasaya. Piyasa diyorum çünkü piyasa raconun döndüğü yerdi. Piyasa aklıyla her şey ambalajlanıyor üzerine de iki janjanlı etiket yapıştırılarak sürüyorlardı dolaşıma. Kasetlerde ağlayan mı demezsin, şiir okuyan mı demezsin, ötekinin şivesini ötekinin şivesiyle aşağılayan mı demezsin, her şeyin bir karşılığı vardı; paraya çevriliyordu anında. İlyas Salman’ın kaseti bu kirliliğin, sömürün olduğu bir dönemde ayrık otu gibiydi; farklıydı, özgündü.

İlyas Salman sinemada da bu özgünlüğünü her daim korudu. Aslında sinemadaki bu halini müzik kasetine taşıdı demek daha doğru olur. Beyaz perdedeki saf karakter tipi üzerine o kadar yapıştı ki çıkarıp atamadı. Bu rollerin aranan oyuncusu oldu. Bundan da çok ekmek yedi. Emeğinin, bileğinin hakkıyla elbet.

Kendini inkar etmeyen oyuncu

İlyas Salman'ın en güzel hali sanıyorum kendini saklamaması. Neyse odur, ne düşünüyorsa söyler. Alevi olduğunu hiçbir zaman gizleme ihtiyacı duymadı. Nereden geldiğini ve hangi şartlarda büyüdüğünü de. Irkçılardan dayak yerken, ‘durun aslında ben de Türküm’ demesi Kürt sanılmasına bir tür itirazdır. Kürt olmak zordur bu topraklarda, her daim dayak yemek zorunda kalır. Dışarıda azarlanan içeride Kürt döverek rüştünü ispat etme yoluna gider, bu bir tür Türk ritüelidir. İçeride Kürt olmak zordur da ama İlyas Salman zoru zaten başarmıştır, doğduğu, yetiştiği yer itibarıyla. Dahil olduğu Yeşilçam camiasında, alttan alta ne kadar Türkleşirsen o kadar uzun yolculuğun olur diyen yönetmenler yön verir sektöre. Ermeni ve Rum oyuncular çokça saklamak zorunda kalırlar hangi camiaya/millete  ait olduklarını. Çemberin içinde kalmanın ilk kuralıdır neredeyse.

Bu kültür ikliminde büyüyen İlyas Salman’ın savrulacağı yer elbette ki en fazla Türk solu denilen cenahtır. Kendisini komünist olarak lanse eden bir partinin kapısından içeri girdikten sonra solda durduğu yanılsamasını yaşar. Çevresinin ve belli bir kısım basının ‘Devrimci’ yakıştırmaları hoşuna gider. Oysa bu sıfatın bir tür ‘sus payı’ olduğunu hiç sorgulamaz. Devrimci olmanın verilen, belirlenen ekonomik, sosyal ve siyasal sınırları aşıp yıkarak yerine yenisini inşa etmekten, eşik tanımamaktan geçtiğini bildiğini biliyorum. Sanatını ustalık seviyesine taşıdığına kimsenin bir tek laf edeceğini sanmam. Ama siyasal ve kültürel olgunluğu çok su kaldırır zannımca.

İlyas Salman ya da namı diğer Banker Bilo, çoğularınca o Çiçek Abbas’tır da aynı zamanda. Ne fark eder ki, her türlü namusludur, onurludur ve gururludur tıpkı özel hayatında olduğu gibi. Yeni yetme oyuncular gibi içtiğini saklamaz, flaş patladığında rakı bardaklarını masanın altına gizlemez. İktidarın ekonomik, sosyal ve politik uygulamalarına ‘iş gelmez’ diye ses çıkarmazlık etmez. Ne düşündüğünü eğip bükmeden söyler,  eleştirisini esirgemez.

Sanat yaşamında bir leke bile arkasında bırakmayan İlyas Salman, Yeşilçam için bir onurdur.

Yeşilçam’dan kalkan tramvayın Unkapanı durağında kimseye çaktırmadan indikten sonra ‘Oscar durağında’ inecektim diyerek tekrar binen yolcu.

(HB/RT)

Haber Yeri
İstanbul
İlyas Salman
Hüseyin Bul
Hüseyin Bul
tüm yazıları
İlk siyasi polisiye romanı "Kar Suyu"nun (2012) ardından ikinci romanı "Paralel Cinayetler"i (2016) yayınladı. Varlık, Notos, Kitap eki, gazete Duvar, Edebiyathaber, Edebiyat burada, Kitap24, Birgün...

İlk siyasi polisiye romanı "Kar Suyu"nun (2012) ardından ikinci romanı "Paralel Cinayetler"i (2016) yayınladı. Varlık, Notos, Kitap eki, gazete Duvar, Edebiyathaber, Edebiyat burada, Kitap24, Birgün Kitap, Bianet ve birkaç dergi ve gazetede kitaplar ve sinema üzerine eleştiri, öykü ve şiirleri yayımlandı. DİSK’e bağlı Gıda-İş sendikasının 2016 yılında düzenlediği Emek Direniş öykü ödülüne değer görüldü. "Gölge" adında bir de öykü kitabı var. POYABİR üyesi, İzmir’de yaşıyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Yeraltını seven yönetmen: Zeki Demirkubuz
1 Şubat 2025
Yeraltını seven yönetmen: Zeki Demirkubuz
Dört yapraklı yoncanın en cesuru: Fatma Girik
25 Ocak 2025
Dört yapraklı yoncanın en cesuru: Fatma Girik
Aşkın ve acının rengi: Sezen Aksu
16 Ocak 2025
Aşkın ve acının rengi: Sezen Aksu
Edebiyatın kalbi: Murathan Mungan
7 Ocak 2025
Edebiyatın kalbi: Murathan Mungan
Sinemanın da yüz akı, mücadelenin de: Nur Süer
28 Aralık 2024
Sinemanın da yüz akı, mücadelenin de: Nur Süer
Sayfa Başına Git