Gülümse kitabını bir kitabevinde gezerken görüp seçmiştim. Kapağındaki diş telleri olan emoji bana ilginç gelmişti. Birkaç sayfasını okuyunca “Bu kitapta neler oluyor?” dedim.

Bu kitabı neden okumalıyız: “Gülümse” kitabı, ergenlik zamanlarından geçen bir kızın kaza sonucu ön iki dişini kaybetmesiyle başlıyor. Altıncı sınıfa giden Anna, izci kulübünden döndüğü bir akşam arkadaşlarıyla yarış yaparken yere düşüp ön iki dişini kırıyor. Bu olaydan sonra lise son sınıfa kadar geçirmediği diş ameliyatı kalmıyor. Bu kazadan sonra da hayatta özellikle okulda pek çok zorlukla karşılaşıyor. Anna evde kardeşleriyle, okulda arkadaşı olmayan çocuklarla ve ergenlik sürecinde erkeklerle başa çıkmaya çalışıyor. Bence bu hikâye 9-12 yaş arası çocuklara aynı zamanda bir hayat dersi veriyor.

Tüm bunlar olurken hayatına üç doktor giriyor. Biri koltuğuna oturmak istemeyeceğiniz bir diş doktoru diğerleri ise hem ona düzgün yaklaşıyor hem canını acıtmıyor hem de doktor korkusunu yenmesini sağlıyor. Sanırım meslek olarak birileri işini iyi yaparken birileri iyi yapmıyor. Okurken bunu da görüyoruz.

Gerçek arkadaş nasıl olmalı?

Anna, yıllarca arkadaşları tarafından akran zorbalığı görüyor. Anna’nın gerçek arkadaşlarının o kızlar olmadığını anlaması uzun sürüyor. Neden mi gerçek arkadaş değiller? Çünkü gerçek arkadaşlar zor günlerde arkadaşlarıyla dalga geçmez, arkadaşlar zor günlerde birbirlerine destek olmayı bilirler. Buradaki hikâyede Anna’nın ne kadar zorlandığını görüyoruz. Bence herkes bunu bir şekilde yaşıyor. Neyse ki Anna, lise sona doğru o arkadaşlarından kurtulup, gerçek arkadaşlarını buluyor.

Hikâyede bir bölüm vardı:

“Nicole ve Karin benimle yıllarca dalga geçtiler. Ben de hep buna izin verdim. Sanırım benimle uğraşmak bir şekilde onlara kendilerini iyi hissettiriyordu. Ama onlara karşı koyunca tüm güçlerini ellerinden almış oldum.”

Bu cümle beni çok etkiledi. Bence her çocuk bu cümleyi okumalı. Bir de Anna’nın gerçekten olması gerektiği gibi bir ailesi var. Tabii ki bazen kız kardeşiyle ve minik erkek kardeşiyle kavga ediyorlar. Ama her zaman anne ve babası Anna’ya çok anlayışlı davranıyor. İhtiyacı olana her tür desteği veriyorlar.

Bu kitabı dört kez okudum ve çizimlerini de çok sevdim. Özellikle yüz ifadeleri çok güzel. Tüm mimikleri yansıtmış.

Sonuç olarak şöyle bitirebilirim, Anna kitabın sonunda onun görünüşüyle dalga geçenlere aldırmıyor. Peki, bunu nasıl başardı derseniz? O da hikâyede sizi bekliyor. Bu kitabı çok çok öneririm çünkü herkese hayat dersi veriyor. Akran zorbalığına karşı nasıl tepki vermek gerektiğini gösteriyor. Büyükler de bence okumalı çünkü Anna’nın anne veya babasının kendilerine sormadan çocuklarına müdahale eden doktora gösterdiği tavır çok iyiydi. Bence o kısım özellikle okunmalı. Tek bir uyarım var. 9 yaş altındakiler okursa korkabilirler.

Not: Bu kitap ile ortodontistin diş düzeltmek üzerine çalışan bir diş doktoru, periodontistin de diş etleriyle ilgili bir uzman olduğunu öğrendim.

Kitap: Gülümse

Yazar ve resimleyen: Riana Telgemeier

Çeviri: Arif Cem Ünver

Yayınevi: Desen Yayınları

Okuma Yaş Grubu: 9- 12 yaş

(DD/SYZ//AÖ)