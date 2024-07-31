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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 09:56
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 10:17
3 dk Okuma

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI

İyilik ve Kötülük Okulu

Bu seri, elime daha iyi bir kitap geçene kadar en ama en sevdiğim kitabım/serim olacak! Yeniden okumak için can atıyorum!

Doğa Demir
Doğa Demir

Doğa Demir
Görseli Büyüt
İyilik ve Kötülük Okulu

Bugün size, beni heyecanlandıran bir kitaptan söz etmek istiyorum. Bir Soman Chainani eseri olan "İyilik ve Kötülük Okulu". 

İyilik ve kötülük

İnandıkları şeylere göre insanların sergilediği davranışlar iyi ve kötü olarak ayrılır. Lorax filminden çok sevdiğim bir söz var. “Bir ağaç nereye doğru düşer? Yaslandığı yere doğru düşer. Nereye yaslandığına dikkat et.” O yüzden iyi davranışlarımıza mı yoksa kötülere mi yaslandığımıza dikkat etmeliyiz.                                                                                          

Gerçek aşk

Gerçek aşk sabahları kalkmak istemenizin nedenidir. Yaşama sevincinizi, isteğinizi artıran şeydir o. Ben bu duyguyu hiç yaşamadım. Ama kitapta gördüğüme göre böyle bir duygu. Sizi sıcacık hissettiren ve gülmenizi sağlayan bir şeydir.

İnanmak mı kabullenmek mi

Diyelim ki ödevinizde bir soruda yanlış yapmışsınız. Ama o soruda yanlış yaptığınızı kabullenmiyorsunuz.

Kendinize, “ Ben bu soruyu yanlış yapmış olamam, öğretmen yanlış yapıyor olsa gerek! ’’ derseniz kendinizi, o soruyu doğru yaptığınıza inandırmış olursunuz. İşte başkarakterlerimizden birisi de, kendini kötü değil, iyi olduğuna inandırmaya çalışıyor. Ama bunu ne kadar kanıtlamaya çalışırsa çalışsın, sonuç hiç de beklediği gibi çıkmıyor! Ve kabullenmediği için bu sorun onda hiç rahat bırakmıyor. Bu nedenle ben, sorun her neyse kabullenirdim. Çünkü içimin her hangi bir konuda rahat olmasını isterdim.

Karakterler

Başkarakterlerimiz olan Agatha ve Sophie, birisi bir mezarlık tepesinde yaşayıp büyüyen ve hep siyah giyinip insanlarla konuşmayan ( Agatha ), diğeri ise altın sarısı saçları, güzel yüzü ve pembeye olan sevgisiyle, gerçek aşkını düşleyen ( Sophie ) iki iyi arkadaştır.

Size bahsettiğim kadarıyla, Agatha’nın “kötü’’, Sophie’nin ise “iyi’’ olması beklenir. Tıpkı bütün köyün ( Gavaldon’un ) düşündüğü gibi.

Hatta buna artık kendileri bile inanıyorlar. Ama olaylar düşündüklerinden biraz farklı işliyor. İşte burada devreye “İyilik ve Kötülük Okulu’’ giriyor. Her dört yılda bir, İyilik ve Kötülük Okulu’nun müdürü, biri güzel,  diğeri çirkin, biri iyi, diğeri kötü kalpli iki çocuğu Gavaldon’dan kaçırıp, okula götürürmüş.

Şansa bakın ki, bu sefer de Agatha ve Sophie’yi kaçırmıştı! En başından beri okulda olmak istemeyen Agatha, tek arkadaşı Sophie ile Gavaldon’a gitmeyi istiyor. Ama Sophie oralı olmuyor. Peki Sophie neden evden kaçırılıp getirildikleri bu garip okuldan gitmek istemiyor? İşte bu sorunun cevabı kitapta sizi bekliyor!..

Bu Kitabı/Seriyi Sevme Nedenim! 

Ben fantastik kitapları çok severim. Bu kitap serisi de fantastik. Sadece bu olsa, seriyi size önermezdim.

Bu seri bana “Harry Potter’’ ya da başka kitaplar/serilerde bulamadığım başka bir şey verdi. Bir mekan! Burası öylesine sıradan bir mekan değildi ama. Kendimi oraya ait hissettiğim bir yer.

Yazılara gözüm iliştiği anda sanki etrafımdaki oda yok olup, gözlerimin önüne bambaşka bir yer seriliyor gibi oluyor!

Bir de kitaplarda (bölüm başlarındaki vinyetler hariç) hiç resim olmadığından kitaplardaki neredeyse her karakter ve yer benim hayal gücüme kalıyor! Kurgusu, detayları, yazım şekli, hatta karakterlerin kişilikleri ve isimleri bile beni etkilemeye bile yetti.

Bu seri, elime daha iyi bir kitap geçene kadar en ama en sevdiğim kitabım/serim olacak! Yeniden okumak için can atıyorum!

Yazar: Soman Chainani

Çeviri: Serkan Göktaş

Kitabevi: Doğan Egmont

Seri: 3 kitabı Türkçeye çevrilmiş, İngilizcede toplam 6 kitap

Yaş grubu: 10 yaş ve üzeri

(DD/EMK)

bianet çocuk kitaplığı bianet çocuk odaklı habercilik İyilik ve Kötülük Okulu Soman Chainani
Doğa Demir
Doğa Demir
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TED Ankara Koleji Vakfı Okulu öğrencisi. Kelimelerle oyun oynamayı, anlatmayı ve bunları tiyatro oyunlarına dönüştürmeyi seviyor. Kitaplara dair seslendirmeler yapıyor. Kendisini hayvanları seven, koşmaktan vazgeçmeyen,...

TED Ankara Koleji Vakfı Okulu öğrencisi. Kelimelerle oyun oynamayı, anlatmayı ve bunları tiyatro oyunlarına dönüştürmeyi seviyor. Kitaplara dair seslendirmeler yapıyor. Kendisini hayvanları seven, koşmaktan vazgeçmeyen, hızlı, neşeli, esprili biri olarak tanımlıyor. Doğa bu yazıyı 10 yaşında yazdı.

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