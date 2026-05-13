Özel'den Diyarbakır'daki Barış Forumu'na mesaj: İktidara gelelim ertelemeciliğine girmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır’da düzenlenen Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu’na gönderdiği mesajda dikkat çeken detaylar yer aldı.

Kalıcı barış için inisiyatif alma konusunda ısrarlı olacağını belirten Özel, 'ortak kader' vurgusu yaptı. “Kendi çevresinden başka Türkiye’de kimseye nefes aldırmayan bu iktidarı değiştirmeye kararlıyız. Bunun için Kürdün Türk'e, Türk'ün Kürt'e ihtiyacı var" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 16 Mayıs’a kadar sürecek olan Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu, bugün yoğun bir katılımla başladı.

Foruma, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin yerine kayyım atanan Eş Başkanı Ahmet Türk, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) Erbil Valisi Ümid Hoşnav ile Duhok Valisi Dr. Ali Tatar ve çok sayıda akademisyenin katıldı.

"Birbirimizin yarasını kendi yaramız bilerek ayağa kalkacağız"

Özel, Türkiye’nin herkes için zor ve karanlık bir dönemden geçtiğini, hukukun örselendiği ve milyonların yoksulluk ile güvencesizlik içine itildiği bir sürecin yaşandığını belirtti. Toplumların böyle tarihi dönemeçlerde ya ayrışacağını ya da birbirinin yarasını saracağını belirtti şöyle dedi:

"Bu tarihsel dönemeçte, bizim tercihimiz ikinci yoldur. Çünkü biz, ülkemizde yaşayan her kimliğin, her görüşün kaderinin birbirine bağlı olduğunu, birimiz bile eşit hissetmediğinde bir yanımızın eksik kalacağını çok iyi biliyoruz."

"İktidarın süreci siyasi hesaplarına kurban etmemesi için hassasız"

Mesajında, son bir yıldır bölgede silahların susmasının ve gençlerin toprağa düşmemesinin kıymetine değinen Özel, bu fiili durumu kalıcı bir barışa dönüştürmek istediklerini vurguladı:

"Bu konuda yetki sahibi olan siyasi iktidarı sorumluluk almaya zorluyor, sürecin ülkemiz için önemini de tüm milletimize anlatmaya gayret gösteriyoruz. Siyasi iktidarın bu tarihi önemdeki süreci, daha önce yaptığı gibi, bir kez daha siyasi hesaplarına kurban etmemesi için hassasiyetimizi koruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizde barışın, demokrasinin ve adaletin taşıyıcı kolonlarından biridir. Mevcut iktidarın bütün baskılarına, şantajlarına ve tehditlerine rağmen partimiz çözüm için sorumluluk almıştır ve almaya da devam edecektir."

"Tarihin doğru tarafındayız"

Partisine yönelik siyasi saldırıları "demokratik direnişle" göğüslediklerini belirten Özel, Kürt meselesinin çözümünde sıklıkla eleştirilen 'bekle-gör' siyasetini reddettiklerini belirtti:

"Kendi hakkımızı savunurken de başkasının gadre uğramasına göz yummayacağız. 'Önce üzerimizdeki baskı bitsin, sonra Kürt meselesini düşünürüz' diye bir kolaycılığa, 'hele iktidara gelelim, her şeyi çözeriz' ertelemeciliğine girmeden tarihin doğru tarafında durmaya, kalıcı barış için sorumluluk almaya devam edeceğiz."

"Bu iktidara karşı Kürd'ün Türk'e, Türk'ün Kürd'e ihtiyacı var"

Kürt meselesinin derinleşmesinin ve ülkedeki çoklu krizlerin baş sorumlusu olarak "baskıcı ve otoriter" iktidarı işaret eden Özel son olarak şöyle seslendi:

"Biz, kendi çevresinden başka Türkiye’de kimseye nefes aldırmayan bu iktidarı değiştirmeye kararlıyız. Bunun için Kürd'ün Türk'e, Türk'ün Kürd'e ihtiyacı var. Daha iyi bir geleceği mümkün kılmak için, birbirimizin yarasını kendi yaramız bilmeye ihtiyacımız var. Bunun için elimizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız. Çünkü bu ülkenin bütün çocukları, gençleri, kadınları, Kürdü, Türkü, tüm yurttaşları, korkmadan yaşayacağı, umutla büyüyeceği bir Türkiye’yi hak ediyor."

