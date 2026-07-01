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YT: Yayın Tarihi: 01.07.2026 13:39 1 Temmuz 2026 13:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.07.2026 13:43 1 Temmuz 2026 13:43
Okuma Okuma:  1 dakika

YKS’de bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değiştirildi

ÖSYM, YKS’ye ilişkin itirazların ardından AYT’de bir sorunun iptal edildiğini, bir sorunun ise doğru cevabının değiştirildiğini açıkladı. Adayların puanları geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YKS’de bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değiştirildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 YKS’ye ilişkin yapılan itirazların ardından bir sorunun iptal edildiğini, bir sorunun ise doğru yanıtının değiştirildiğini açıkladı.

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Matematik sorusunun cevabı güncellendi

ÖSYM Yönetim Kurulu, Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) yer alan Matematik testindeki 23. sorunun cevap anahtarında değişikliğe gitti. Daha önce “C” olarak duyurulan doğru yanıtın “A” olarak güncellendiği bildirildi.

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki 20. soru ise iptal edildi. Söz konusu sorunun değerlendirme dışı bırakılmasıyla birlikte sınav puanlarının geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacağı belirtildi.

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Puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM’nin açıklamasına göre iptal edilen soru puanlamaya dahil edilmeyecek. Bu nedenle adayların sonuçları, geçerli soruların yeniden ağırlıklandırılmasıyla belirlenecek.

İtirazlar sonuç verdi

İptal edilen edebiyat sorusunda Halide Edib Adıvar’ın Handan romanıyla ilgili karakter adında hata yapıldığı öne sürülmüştü. Matematik sorusuna ilişkin itirazlarda ise açıklanan yanıtın doğru olmadığı savunulmuştu.

(NÖ)

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İstanbul
YKS ÖSYM üniversite sınavı
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