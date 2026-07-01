YKS’de bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değiştirildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 YKS’ye ilişkin yapılan itirazların ardından bir sorunun iptal edildiğini, bir sorunun ise doğru yanıtının değiştirildiğini açıkladı.

Sınav odaklı sistem çözüm değil, sorunun ta kendisidir

Matematik sorusunun cevabı güncellendi

ÖSYM Yönetim Kurulu, Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) yer alan Matematik testindeki 23. sorunun cevap anahtarında değişikliğe gitti. Daha önce “C” olarak duyurulan doğru yanıtın “A” olarak güncellendiği bildirildi.

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki 20. soru ise iptal edildi. Söz konusu sorunun değerlendirme dışı bırakılmasıyla birlikte sınav puanlarının geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacağı belirtildi.

Bir neslin bitmeyen sınav yolculuğu

Puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM’nin açıklamasına göre iptal edilen soru puanlamaya dahil edilmeyecek. Bu nedenle adayların sonuçları, geçerli soruların yeniden ağırlıklandırılmasıyla belirlenecek.

İtirazlar sonuç verdi

İptal edilen edebiyat sorusunda Halide Edib Adıvar’ın Handan romanıyla ilgili karakter adında hata yapıldığı öne sürülmüştü. Matematik sorusuna ilişkin itirazlarda ise açıklanan yanıtın doğru olmadığı savunulmuştu.

(NÖ)