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YT: Yayın Tarihi: 08.08.2026 21:45 8 Ağustos 2026 21:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.08.2026 22:01 8 Ağustos 2026 22:01
Okuma Okuma:  2 dakika

YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı. Özalper'in tutuklanması, son haftalarda YENİ Parti yöneticilerine yönelik başlatılan kovuşturmaların son halkası oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Alper/Fotoğraf: gagete.com
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5 Ağustos'ta Manisa'da gözaltına alınmasının ardından Ankara'ya götürülen İlksen Özalper, emniyette ve savcılıkta tamamlanan işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Özalper, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltında
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltında
6 Ağustos 2026

Başsavcılık, soruşturmanın içeriği ve tutuklamaya dayanak oluşturan suçlamalar hakkında kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Partiden "siyasi baskı" tepkisi

YENİ Parti yönetimi, tutuklama kararına tepki gösterdi. Parti adına açıklama yapan Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, kararın hukuki değil siyasi olduğunu savundu.

Bulut, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"Hukuk adına utanç verici bir gün daha. Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper'in tutuklanması, hukukun değil, siyasi baskının geldiği noktayı göstermektedir. Ancak yargıyı sopa gibi kullanarak bizi susturabileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Bizi gözaltılarla, tutuklamalarla, baskılarla sindiremeyeceksiniz. Korkmayacağız, susmayacağız, geri adım atmayacağız." 

Arka plan

İlksen Özalper'in tutuklanması, son dönemde YENİ Parti'ye yönelik yürütülen soruşturmaların bir devamı olarak gerçekleştirildi. Parti yöneticileri, çok sayıda il ve ilçe örgütü yöneticisi ile üyesine yönelik adli işlemlerin siyasi faaliyetlerini hedef aldığını savunurken, iktidar soruşturmaların siyasi kimlikle ilgisi olmadığını iddia ediyor. 

Özalper hakkında yürütülen soruşturmanın kapsamı, isnat edilen suçlamaların ayrıntıları ve tutuklama kararının gerekçesi mahkeme ve savcılık tarafından henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Soruşturmanın görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık yasası kapsamındaki ifadeleri, MASAK raporları ve HTS kayıtlarına dayandırıldığı belirtilmekle birlikte, Manisa İl Başkanı'nın neyle suçlandığı açıklanmadı. 

(AEK)

Haber Yeri
Manisa-Ankara
Manisa İlksen Özalper
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