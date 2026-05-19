Yasa dışı bahis soruşturmasında firari isimlere kırmızı bülten

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

"MASAK takibine takılmış"

Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin konuşan Gürlek, soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Gürlek, soruşturmanın "ciddi bir mali takip" sonucunda ilerlediğini belirterek şunları söyledi:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.

Yasa dışı bahis: 15 milyar TL’lik para trafiği, 73 kişi hakkında gözaltı kararı

"Erişim engelleme kararları alınıyor"

Gürlek, mevcut mevzuata göre yasa dışı bahis oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştiren kişilerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini söyledi.

Yurt dışında bulunan şüphelilere ilişkin adli sürecin sürdüğünü belirten Gürlek, dijital mecralara yönelik erişim engeli kararlarının da uygulandığını ifade etti.

Gürlek, “Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı” dedi.