Yar Yayınları'ndan beş kitap okuyucu ile buluştu
Marksist Açıdan Dünya Dinler Tarihi, dinin yalnızca bir inanç sistemi değil, toplumsal ilişkiler ve tarihsel süreçlerle bağlantılı bir olgu olarak ele alınması gerektiğini savunuyor.
Kitapta, Sovyet etnograf Sergey Aleksandrovich Tokarev dinleri üç ana grupta inceliyor: kabile dinleri, ulus dinleri ve evrensel dinler. Bu sınıflandırma üzerinden farklı coğrafyalardaki inanç biçimlerinin kökenleri, ritüelleri ve sembolleri karşılaştırılıyor.
Eserde, farklı kültürlerde ortaya çıkan tanrı figürleri, mitler ve ritüeller; tarihsel değişim süreçleri ve birbirleriyle etkileşimleri çerçevesinde ele alınıyor. Antik dönemden modern dinlere uzanan bu inceleme, inanç sistemlerinin nasıl dönüştüğünü ve hangi ortak özellikleri taşıdığını tartışıyor.
Arkeoloji, antropoloji, tarih ve sosyoloji gibi alanlardan yararlanan çalışma, dinin toplumsal işlevini ve iktidar ilişkileriyle bağlantısını inceleyen bir çerçeve sunuyor.
Kitap, Kuzey Kore’nin sosyalist inşa sürecine ve Juche ideolojisinin teorik çerçevesine odaklanan bir derleme niteliği taşıyor.
Derlemede, Kim Jong-il’in farklı dönemlerde kaleme aldığı metinlerden seçkiler yer alıyor. Bu metinlerde sosyalizmin niteliği, ideolojik çalışmanın rolü, eğitim politikaları ve halkın tarihsel süreçteki konumu gibi başlıklar Juche yaklaşımı çerçevesinde ele alınıyor.
Kitapta ayrıca Juche fikrinin kökenleri ile ideolojide bağımsızlık, ekonomide öz yeterlilik ve savunmada kendi gücüne dayanma gibi ilkeler hem teorik hem de pratik yönleriyle inceleniyor. Devrimci parti yapısı, kitlelerle ilişki ve ulusal kimlik vurgusu da ele alınan diğer konular arasında yer alıyor.
Metinler, Juche ile Marksizm-Leninizm arasındaki ilişkiyi tartışırken, Kore’deki sosyalist deneyime dair bir çerçeve sunuyor.
Sanatta Sosyalist Gerçekçilik, estetik, edebiyat ve siyaset arasındaki ilişkiyi tarihsel bir çerçevede ele alan bir derleme olarak öne çıkıyor. Kitapta, sanatın toplumsal bağlamdan ve sınıfsal ilişkilerden bağımsız değerlendirilemeyeceği yaklaşımı tartışılıyor.
Derlemede Maksim Gorki ve Anatoli Lunaçarski’nin çözümlemeleri ile Vladimir Lenin’in görüşlerine yer veriliyor. Metinler, “sosyalist gerçekçilik” kavramını bir edebi akım olmanın ötesinde, toplumsal gerçekliği tarihsel değişim içinde yansıtma yaklaşımı olarak ele alıyor.
Kitapta ayrıca Parkhomenko, Myasnikov, Kagan, Kunitsin, Aleksandr Tvardovski, Mihail Şolohov ve Konstantin Fedin gibi isimlerin yazıları da yer alıyor. Bu metinlerde sanatın toplumsal işlevi, kitlelerle ilişkisi ve siyasal mücadeleyle bağı tartışılıyor.
Eserde, sanatın toplumsal dönüşümdeki rolüne odaklanan bir yaklaşım çerçevesi sunuluyor.
Marksist Açıdan Psikoloji Tarihi, psikolojinin temel sorularını tarihsel ve toplumsal bir bağlam içinde ele alan bir çalışma olarak sunuluyor.
Kitapta Mihail Yaroşevski, psikoloji tarihini yalnızca düşünsel gelişmeler üzerinden değil, aynı zamanda toplumsal koşullar ve ideolojik tartışmalarla birlikte değerlendiriyor. Bu yaklaşım, ruh ve bilinç üzerine geliştirilen kuramların ortaya çıktıkları dönemlerle ilişkisini incelemeye odaklanıyor.
Eserde, Antik Yunan’dan 20. yüzyıla uzanan süreçte bilinç ve davranış kavrayışının geçirdiği dönüşüm izleniyor. Aristoteles ve René Descartes’tan başlayarak Aydınlanma düşünürlerine; Charles Darwin’in etkilerinden Ivan Pavlov ve Lev Vygotsky’nin çalışmalarına kadar geniş bir çerçeve çiziliyor. Ayrıca Sigmund Freud, Carl Jung ve Jean Piaget gibi isimlerin yaklaşımları da ele alınıyor.
Davranışçılık, Gestalt psikolojisi, psikanaliz ve işlevselcilik gibi başlıca akımların gelişimi ve etkileri de kitapta yer buluyor. Son bölümde ise Sovyet psikolojisi, bilinç ve etkinlik kavramları çerçevesinde inceleniyor.
Çalışma, psikolojiyi toplumsal ve maddi koşullarla birlikte ele alan bir yaklaşım sunuyor.
Sanat tarafsız mıdır? Felsefe, sınıf mücadelesinin dışında kalabilir mi?
Bu kitap, Sovyetler Birliği’nde sosyalist kültür politikasının biçimlendiği bir dönemde, sanat, edebiyat, müzik ve felsefe alanında yürütülen ideolojik mücadelenin temel metinlerini bir araya getiriyor. Andrey Jdanov’un konuşmalarına dayanan bu derleme, kültürel üretimin sınıf karakterini tartışmaya açıyor ve sosyalist toplumda sanatın yönelimini belirlemeye çalışıyor.
Birinci bölümde, Sovyet edebiyatının görevleri, sosyalist gerçekçiliğin ölçütleri ve kültürel üretimin halkla ilişkisi tartışılıyor. İkinci bölümde müzik alanındaki yönelimler, ulusal biçim sorunu ve biçimcilik eleştirisi ele alınıyor. Üçüncü bölümde ise felsefe cephesindeki durum değerlendirilerek idealizme karşı diyalektik materyalist yöntem savunuluyor.
Jdanov’a göre sanat ve düşünce, bireysel estetik arayışların ötesinde, toplumsal dönüşümün bilinç alanındaki uzantısıdır. Kültür, üretim ilişkilerinden ve sınıf mücadelesinden bağımsız bir alan değildir. Jdanov’un yaklaşımı, sosyalist inşanın yalnızca ekonomik değil, ideolojik ve kültürel bir süreç olduğunu da vurgulamaktadır.
Bu derleme, Marksist estetik ve kültür kuramının tarihsel bir anını belgelemekle kalmıyor; günümüzde sanat ile politik mücadele, teori ile pratik arasındaki ilişkiyi kavramak isteyenler için de güçlü bir tartışma zemini sunuyor.
(Mİ)