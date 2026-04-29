Yar Yayınları'ndan beş kitap okuyucu ile buluştu

Marksist Açıdan Dünya Dinler Tarihi, dinin yalnızca bir inanç sistemi değil, toplumsal ilişkiler ve tarihsel süreçlerle bağlantılı bir olgu olarak ele alınması gerektiğini savunuyor.

Kitapta, Sovyet etnograf Sergey Aleksandrovich Tokarev dinleri üç ana grupta inceliyor: kabile dinleri, ulus dinleri ve evrensel dinler. Bu sınıflandırma üzerinden farklı coğrafyalardaki inanç biçimlerinin kökenleri, ritüelleri ve sembolleri karşılaştırılıyor.

Eserde, farklı kültürlerde ortaya çıkan tanrı figürleri, mitler ve ritüeller; tarihsel değişim süreçleri ve birbirleriyle etkileşimleri çerçevesinde ele alınıyor. Antik dönemden modern dinlere uzanan bu inceleme, inanç sistemlerinin nasıl dönüştüğünü ve hangi ortak özellikleri taşıdığını tartışıyor.

Arkeoloji, antropoloji, tarih ve sosyoloji gibi alanlardan yararlanan çalışma, dinin toplumsal işlevini ve iktidar ilişkileriyle bağlantısını inceleyen bir çerçeve sunuyor.