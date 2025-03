Vancouver yağmurunda demokrasi sesleri

Türkiye’deki gelişmeleri derin bir kaygıyla izleyen yaklaşık 400 kişilik bir öğrenci ve yurttaş grubu, 23 Mart’ta Kanada’nın Vancouver kentindeki Büyük Sanat Galerisi önünde toplanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etti. Türkiye’deki halkla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Eylem, 19 Mart’ta sosyal medyada iki genç tarafından başlatılan bir çağrıyla düzenlendi ve kısa sürede Kanada’daki Türkiye topluluklarından 300 kişiye ulaşıldı. Ancak kimliği belirsiz kişiler, protestoyu engellemeye çalışarak grubu şikâyet etti. Bunun üzerine organizasyon ekipleri hızlı bir şekilde yeni bir iletişim ağı kurarak farklı toplumlardan ve görüşlerden insanları galeri önünde bir araya getirmeyi başardı.

Vancouver’daki protesto, yağmurun dinmek bilmediği bir günde düzenlendi ve Türkiye’deki demokrasi ihlallerine dikkat çekmeyi amaçladı. Protestocular, geçmişteki benzer tutuklamaların, Türkiye’deki demokratik süreci zayıflatmaya ve muhalefet liderlerini susturmaya yönelik siyasi bir baskı olduğunu belirttiler.

Etkinliğe katılanlardan biri, “Yağmur nasıl her yere, her sesin üzerine düşüyorsa, umarım Türkiye de özgürlüklerin, demokrasinin ve adaletin her bireyi kapsayacağı bir ülke olur,” diyerek, Türkiye’deki demokrasi ve özgürlükler için duyduğu kaygıyı ve aynı zamanda umutlarını dile getirdi.

“Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz”, “Her Yer İstanbul, Her Yer Direniş”, “Hak, Hukuk, İrade” ve “Gezi Çocukları Büyüdü” yazılı pankartlar açan kalabalık, Türkiye’deki siyasi özgürlükler için sokaklara dökülen halka dayanışmalarını sundu.

Birçok protestocu, Türkiye’deki hükümetin muhalefeti susturma çabalarına karşı güçlü bir ses yükseltti. British Columbia Üniversitesi’nden bir öğrenci, “İmamoğlu’nun tutuklanması sadece onun şahsıyla ilgili değil; bu, Türkiye’deki demokrasinin geleceğini ilgilendiren bir durumdur,” dedi.“Bugün burada, Türkiye halkının özgür ve adil seçimler için mücadelesine destek vermek için toplandık” diye de ekledi.

Konuşmacılardan, Psikolog Ersin Asiltürk dünyadaki neoliberal politikalara, Trump’ın tehditkâr söylemlerine dikkat çekerek, “Biz Rusya gibi olmak istemiyoruz” dedi. Asiltürk “Hiçbir zorba iktidar kamu vicdanına kayyım atayamaz” diye konuştu.

Vancouver’daki protesto, Kanada genelinde düzenlenen büyük bir gösteri dalgasının parçasıydı. Toronto, Montreal, Ottawa, Calgary ve Edmonton’da da protestolar düzenlendi ve bu şehirlerin eylem liderleri ortak posterlerle sosyal medyada protestoların anonslarını yaptılar. Her şehirde, protestocular, Türk muhalefetiyle dayanışmalarını ifade etmek ve Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılmasını talep etmek için bir araya geldiler. Ayrıca, Türkiye’deki artan otoriterleşmeye son verilmesi gerektiğini ve muhalefet siyasetcilerinin haklarının güvence altına alınmasının önemini vurguladılar.

