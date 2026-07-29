Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

"Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" iddialarıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü'nün de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 11 farklı adrese yönelik düzenlenen ev baskınlarında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

(EMK)