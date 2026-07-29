ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.07.2026 08:19 29 Temmuz 2026 08:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.07.2026 08:24 29 Temmuz 2026 08:24
Okuma Okuma:  1 dakika

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

İstanbul'da 11 farklı adrese yönelik düzenlenen ev baskınlarında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

"Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" iddialarıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü'nün de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 11 farklı adrese yönelik düzenlenen ev baskınlarında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sinem Dedetaş chp'li belediye başkanları chp'li belediyeler CHP'li belediyelere operasyon
ilgili haberler
Sinem Dedetaş’a cinsiyetçi saldırıya tepki yağdı: Sizi kadınlar gönderecek
14 Nisan 2025
/haber/sinem-dedetasa-cinsiyetci-saldiriya-tepki-yagdi-sizi-kadinlar-gonderecek-306422
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Sinem Dedetaş’a cinsiyetçi saldırıya tepki yağdı: Sizi kadınlar gönderecek
14 Nisan 2025
/haber/sinem-dedetasa-cinsiyetci-saldiriya-tepki-yagdi-sizi-kadinlar-gonderecek-306422
Sayfa Başına Git