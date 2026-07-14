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ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 14.07.2026 10:31 14 Temmuz 2026 10:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.07.2026 10:53 14 Temmuz 2026 10:53
Okuma Okuma:  2 dakika

Üç kentte çocukların ihtiyaçları araştırıldı

İhtiyaç Haritası ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nin Ankara, İzmir ve Antep’te yürüttüğü araştırmada 1.024 haneyle yüz yüze görüşüldü. Araştırma sürecine 125’ten fazla çocuk, danışma ekipleri aracılığıyla katıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Üç kentte çocukların ihtiyaçları araştırıldı
Fotoğraf: AA
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İhtiyaç Haritası ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (Bilgi ÇOÇA), çocukların ihtiyaçlarını kendi deneyimleri ve katılımları üzerinden ele alan Çocuk İhtiyaçları Haritası araştırmasının yaklaşımını ve ilk bulgularını paylaştı.

Prof. Dr. Emre Erdoğan öncülüğünde yürütülen çalışma, Oregon State Üniversitesi’nde düzenlenen International Society for Child Indicators (ISCI) 2026 Konferansı’nda uluslararası araştırmacılara sunuldu.

Türkiye’nin kentsel nüfusunu temel alan araştırmanın saha çalışması Ankara, İzmir ve Antep’te gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında 1.024 hanede yüz yüze görüşmeler yapıldı; 10-18 yaş arasındaki çocuklarla ve ebeveynleriyle görüşüldü.

Çalışmaya ayrıca 125’ten fazla çocuğun yer aldığı Çocuk Danışma Ekipleri katıldı. Araştırma süreci bir sivil toplum çalıştayıyla da desteklendi.

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“Çocuklar kendi ihtiyaçlarının en iyi uzmanı”

Araştırmanın ilk bulguları, çocukların ihtiyaçlarının yalnızca eğitim ya da sağlık gibi tek bir alan üzerinden değerlendirilemeyeceğini gösteriyor. Eğitim, sağlık, iyi olma hali, dijital erişim, sosyal katılım ve yaşanılan mahallenin olanakları birbirleriyle bağlantılı ihtiyaç alanları olarak öne çıkıyor.

Araştırma ekibi, çocukların kendi ihtiyaçları konusunda doğrudan söz sahibi olması gerektiğine dikkat çekiyor. Çocuk Danışma Ekipleri’nin katılımı sayesinde, yalnızca anketlerle görünür hale gelmeyen bazı ihtiyaç ve önceliklerin de araştırmaya yansıdığı belirtiliyor.

Çalışmanın öne çıkan bir diğer yaklaşımı ise çocuk katılımının yalnızca veri toplamak için kullanılan bir yöntem olarak görülmemesi. Çocukların araştırma sürecine dahil edilmesinin hem elde edilen sonuçları hem de araştırmada sorulan soruları dönüştürdüğü ifade ediliyor.

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Bulgular dijital haritaya dönüştürülecek

Araştırmanın sonraki aşamasında bulguların Ankara, İzmir ve Antep büyükşehir belediyeleriyle birlikte coğrafi bilgi sistemleri (CBS/GIS) tabanlı bir Çocuk İhtiyaç Haritaları platformuna dönüştürülmesi planlanıyor.

Araştırmanın kapsamlı sonuçlarının eylül ayında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
ihtiyaç haritası çoça çocuk çalışmaları
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