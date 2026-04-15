ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 15.04.2026 15:53 15 Nisan 2026 15:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.04.2026 15:53 15 Nisan 2026 15:53
Okuma Okuma:  1 dakika

TuzBiber, Alok’un ‘Manifest’ turnesini İstanbul’a taşıyor

Gösteri; kimlik, aidiyet ve gündelik deneyimler gibi temalara odaklanıyor.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Stand-up topluluğu TuzBiber, yazar ve performans sanatçısı Alok Vaid-Menon’u “Manifest” adlı turnesi kapsamında İstanbul’da ağırlayacak.

Farklı disiplinleri bir araya getiren performanslarıyla tanınan Alok’un gösterisinde mizah ve şiir unsurlarının birlikte yer alması bekleniyor.

Gösteri; kimlik, aidiyet ve gündelik deneyimler gibi temalara odaklanıyor.

Etkinlik, TuzBiber’in uluslararası isimleri Türkiye’deki izleyiciyle buluşturduğu programın bir parçası olarak düzenleniyor.

Etkinlik bilgileri:

Biletler tuzbiberstandup.com adresinden temin edilebiliyor.

TuzBiber hakkında

İstanbul merkezli bir komedi kulübü olarak yola çıkan TuzBiber, Türkiye’nin her noktasındaki izleyiciye hitap etme ve yerli yetenekleri dünya sahnelerine taşıma iddiasında olan global bir komedi ekosistemi.

Platform, kendisini “filtresiz” ve “canlı” performansın en önemli temsilcisi olarak tanımlıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Alok Vaid-Menon TuzBiber manifest Dada Salon Kabarett
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git