TuzBiber, Alok’un ‘Manifest’ turnesini İstanbul’a taşıyor

Stand-up topluluğu TuzBiber, yazar ve performans sanatçısı Alok Vaid-Menon’u “Manifest” adlı turnesi kapsamında İstanbul’da ağırlayacak.

Farklı disiplinleri bir araya getiren performanslarıyla tanınan Alok’un gösterisinde mizah ve şiir unsurlarının birlikte yer alması bekleniyor.

Gösteri; kimlik, aidiyet ve gündelik deneyimler gibi temalara odaklanıyor.

Etkinlik, TuzBiber’in uluslararası isimleri Türkiye’deki izleyiciyle buluşturduğu programın bir parçası olarak düzenleniyor.

Biletler tuzbiberstandup.com adresinden temin edilebiliyor.

İstanbul merkezli bir komedi kulübü olarak yola çıkan TuzBiber, Türkiye’nin her noktasındaki izleyiciye hitap etme ve yerli yetenekleri dünya sahnelerine taşıma iddiasında olan global bir komedi ekosistemi.

Platform, kendisini “filtresiz” ve “canlı” performansın en önemli temsilcisi olarak tanımlıyor. (TY)