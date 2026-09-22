Türkiye-Ermenistan arasında seyahate destek: Son başvuru 30 Eylül

Hrant Dink Vakfı tarafından yürütülen ve Nisan 2014’ten bugüne kadar yaklaşık 650 kişinin yararlandığı Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu'nun 2026-2027 dönemi kapsamında açılan 28. başvuru dönemi için son başvuru tarihi 30 Eylül 2026.

Fon, Türkiye ve Ermenistan’dan komşu ülkeyi ilk kez ziyaret etmek isteyen kişi ve grupların projeleri kapsamındaki ulaşım masraflarını karşılıyor. Fon kapsamında bugüne kadar mimarlar, müzisyenler, yönetmenler, araştırmacılar, siyaset bilimi öğrencileri, gastronomi uzmanları ve sivil toplum gönüllüleri destek aldı.

Türkiye ve Ermenistan’dan gençler bir araya geliyor

Sonuçlar 15 Ekim’de açıklanacak

28. dönem başvurularının sonuçları 15 Ekim 2026’da açıklanacak.

Destek almaya hak kazananların seyahatlerini 25 Ekim 2026 ile 31 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirmesi gerekiyor.

Fon yıl boyunca birkaç dönem halinde işliyor. Her dönemin son başvuru ve seyahat tarihleri farklı olduğu için başvuruların planlanan seyahat tarihine en yakın dönemde yapılması öneriliyor.

Detaylı bilgi ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)