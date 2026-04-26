ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 26.04.2026 11:39 26 Nisan 2026 11:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.04.2026 11:45 26 Nisan 2026 11:45
Okuma Okuma:  2 dakika

Trump'ın katıldığı toplantıda silahlı saldırı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde bağrışma ve silah seslerinin duyulması sonrası güvenlik nedeniyle korumaları tarafından salondan uzaklaştırıldı. Ateş açarak bir polisi yaralayan saldırgan yakalandı.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı

Görseli Büyüt
Trump'ın katıldığı toplantıda silahlı saldırı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan ABD Başkanı Donald Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası Hilton Otel'de düzenlenen etkinlik alanından apar topar dışarı çıkarıldı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra koruma ekipleri salona girerek başkanı korumaya aldı. ABD Başkanı ve eşi Melania Trump hızla salondan uzaklaştırıldı.

Kısa süreli yaşanan paniğin ardından programın devam edeceği anonsu yapıldı. Trump, silahlı saldırının ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gecede yaşanan olayın detaylarını paylaşan Trump, "Birden fazla silah kuşanmış bir adam güvenlik kontrol noktasına saldırdı. Gizli servisin çok cesur üyeleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bir memur vuruldu ama kurtuldu. Az önce memurla konuştum, durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu olayı örnek göstererek, "Bunu söylemek istemezdim ama Beyaz Saray'da planladığımız şeyin tüm niteliklerine bu yüzden sahip olmamız gerekiyor. Balo salonuna ihtiyacımız var. Gizli servisin ve ordunun bunu talep etmesinin sebebi bu." dedi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğin saldırıya rağmen devam etmesini istediğini belirten Trump, etkinlik temsilcileriyle görüştüğünü, iptal edilen gecenin 30 gün içinde yeniden planlanacağını söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin video kayıtlarını ve saldırganın gözaltına alındığı sırada çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
donald trump trump abd
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git