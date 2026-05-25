DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 25.05.2026 11:52 25 Mayıs 2026 11:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.05.2026 11:54 25 Mayıs 2026 11:54
Okuma Okuma:  1 dakika

Beyaz Saray yakınlarında silahla ateş açan şüpheli hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada şüphelinin “Beyaz Saray’a takıntısı” olduğunu ifade etti.

BİA Haber Merkezi

ABD Gizli Servisi, dün (24 Mayıs) Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulmasıyla ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

Gizli Servis açıklamasında, şüpheli şahsın 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesine gelerek çantasından çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef aldığı bildirildi.

Ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırılan şüphelinin hastanede hayatını kaybettiği kaydedilirken, o esnada çevrede bulunan bir kişinin de hafif yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu açıklandı.

Açıklamada herhangi bir güvenlik görevlisinin yara almadığı belirtildi.

Trump, açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gizli Servis ile güvenlik güçlerine teşekkür etti ve şüphelinin “şiddet geçmişi ve Beyaz Saray’a takıntısı” olduğunu ifade etti.

Şüphelinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Trump, 26 Nisan’da Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan saldırıdan yaklaşık bir ay sonra gerçekleştiğine dikkati çektiği olayın “gelecekteki tüm ABD Başkanları için güvenli bir alanın inşa edilmesinin önemini gösterdiğini” belirtti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, söz konusu silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump’ın da Beyaz Saray’da olduğu bildirilmişti. (TY)

beyaz saray donald trump silahlı saldırılar
