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YT: Yayın Tarihi: 17.07.2026 11:38 17 Temmuz 2026 11:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.07.2026 11:38 17 Temmuz 2026 11:38
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Trans kadın Nida Nazlıer’i öldüren sanığa müebbet hapis

Heyet ayrıca sanığa hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası verdi ve sanık hakkında iyi hâl indirimi uygulanmamasına hükmetti.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Trans kadın Nida Nazlıer’i öldüren sanığa müebbet hapis
Fotoğraf: Evrim Deniz / csgorselarsiv.org
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Antalya’da 45 yaşındaki trans kadın Nida Nazlıer’in 31 Temmuz 2025’te evinde öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. 

Muzir.org’tan Yusuf Çelik’in haberine göre; Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Aref Elhussein’e “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. 

Hazırlanan iddianamede sanık hakkında, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Yargılama sürecinde Elhussein, Nazlıer’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Ancak Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sanık hakkında gerçekleştirilen iç beden muayenesinde bu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bulguya rastlanmadı. İddianamede, sanığın bu yöndeki beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Nida Nazlıer.

“Nefsime uydum”

İddianamenin Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından açılan davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Aref Elhussein ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan Elhussein, şöyle dedi:

“Merhamet edilmesini istiyorum. Türk adaletinden merhamet istiyorum. Nefsime uydum.”

Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aref Elhussein’i kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına mahkûm etti. 

Soruşturmada, sanığın Nazlıer’e ait altın ve ziynet eşyalarını alarak bir çantaya koyduğu, çantayı ise A.L. adlı kişiye bıraktığı da tespit edildi. Çantada sanığa ait kimlik, pasaport ve cep telefonu bulundu. 

Mahkeme, bu nedenle sanığa hırsızlık suçundan da 7 yıl hapis cezası verdi ve kararda iyi hâl indirimi uygulamadı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Nida Nazlıer Trans kadın cinayetleri kadın cinayetleri Antalya müebbet hapis cezası
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