Trans kadın Nida Nazlıer’i öldüren sanığa müebbet hapis

Antalya’da 45 yaşındaki trans kadın Nida Nazlıer’in 31 Temmuz 2025’te evinde öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

Muzir.org’tan Yusuf Çelik’in haberine göre; Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Aref Elhussein’e “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Hazırlanan iddianamede sanık hakkında, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Yargılama sürecinde Elhussein, Nazlıer’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Ancak Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sanık hakkında gerçekleştirilen iç beden muayenesinde bu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bulguya rastlanmadı. İddianamede, sanığın bu yöndeki beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Nida Nazlıer.