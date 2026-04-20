Tiyatro Boyalı Kuş’un ödüllü oyunu “Godot’yu Beklemezken” İstanbul’da

Güney Kore’de Özel Performans Ödülü alan “Godot’yu Beklemezken”, 28 Nisan 2026’da Şişli Habitat Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

“Beklemek ya da beklememek, işte bütün mesele bu…”

Tiyatro Boyalı Kuş’un dikkat çeken yapımlarından Godot’yu Beklemezken, Güney Kore’nin Seul kentinde düzenlenen 25. Dünya İki Kişilik Oyunlar Festivalinde kazandığı Özel Performans Ödülünün ardından İstanbul seyircisinin karşısına çıkıyor. Oyun, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 20.30’da Şişli Habitat Sahne’de sahnelenecek.

Samuel Beckett’in klasik eseri Godot’yu Beklerkenden ilhamla geliştirilen oyun, sahnede hiçbir otoriteye bağlı kalmadan kendi dünyasını kurmaya çalışan iki clown oyuncunun hikâyesini merkezine alıyor. Doğaçlama ile absürd mizahın iç içe geçtiği bu çok katmanlı performans, eski sahne eşyalarından kültürel anlatılara, bellekte kalan tiratlardan yeni metin parçalarına uzanan zengin bir malzemeyle kendi sahne evrenini kuruyor.

Godot’yu Beklemezken, “beklemek mi, beklememek mi?” sorusunu yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olarak yeniden düşünmeye davet ediyor. Shakespeare’den Aristophanes’e, Nasreddin Hoca’dan Anadolu anlatı geleneğine uzanan kültürel referanslarla beslenen oyun; patriyarka, iktidar ve otorite ilişkilerini sahnede görünür kılan özgün bir estetik alan açıyor.

Performans boyunca Beckett’in ünlü “Yapacak bir şey yok” cümlesi, yerini giderek “Yapılacak çok şey var” fikrine bırakıyor. Finalde duyulan “Gidelim mi? / Gidelim.” diyaloğu ise yalnızca sahne üzerinde değil, seyirciyle paylaşılan güçlü bir eylem çağrısına dönüşüyor.

İstanbul’dan Kazakistan’a uzanan yolculuk

İstanbul temsilinin ardından oyunun bir sonraki durağı Kazakistan olacak. Godot’yu Beklemezken, 25–29 Mayıs 2026 tarihleri arasında Taldıkorgan kentinde düzenlenecek Biken Fest III Uluslararası Tiyatro Festivaline davet edildi. Oyun, festival kapsamında 28 Mayıs 2026’da saat 19.00’da Biken Rimova Akademik Drama Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

“Beklemek” fikrini sahnede tersyüz eden oyun, bu kez sahne dışında da beklememeye devam ediyor; aldığı ödülün ardından İstanbul’dan Kazakistan’a uzanan yeni bir buluşmaya hazırlanıyor.

28 Nisan’daki İstanbul temsili, bu uluslararası yolculuk öncesinde oyunun Türkiye’deki en önemli buluşmalarından biri olma özelliği taşıyor. Bu temsilden elde edilecek gelir, topluluğun festival katılım sürecine katkı sağlayacak.

Temsil Bilgileri Godot’yu Beklemezken

28 Nisan 2026 Salı

Saat: 20.30

Mekân: Şişli Habitat Sahne

biletinial.com Künye Metin ve Reji: Jale Karabekir

Dramaturji: Zeynep Özlem Havuzlu, Emre Erdem

Sahne Tasarımı: Cihan Aşar

Yapım Koordinatörü: Arzu Bostancı

Reji ve Yapım Asistanları: Habibe Canan Kılıç, Deniz Özen

Afiş Tasarımı: Rauf Kösemen

Oyuncular: Pelin Oruç, Murat Avni Yürekli Tiyatro Boyalı Kuş 25 yaşında Bağımsız, alternatif ve profesyonel bir feminist tiyatro topluluğu olan Tiyatro Boyalı Kuş, 25. yılını kutluyor. 2000 yılında kurulan topluluk, özgün çalışma yöntemleri ve kendine has teatral diliyle bugüne kadar 21 oyun sahneledi; Türkiye’nin pek çok kentinin yanı sıra Arnavutluk, Avusturya, Ermenistan, Güney Kore, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Norveç ve Sırbistan’da da seyirciyle buluştu. Çeyrek yüzyıldır sahnelediği oyunlar ve düzenlediği etkinliklerle Türkiye tiyatrosuna yeni bir dil kazandırmayı hedefleyen topluluk, kadın bakış açısıyla özgün metinler üretirken mevcut metinleri de feminist bir perspektifle yeniden yorumladı. Profesyonel yapımlarının yanı sıra yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları ve gönüllü katılımcılarla yürütülen Feminist Dramaturjiyle Okuma Tiyatrosu etkinlikleriyle üretimini farklı alanlarda sürdüren Tiyatro Boyalı Kuş, aynı zamanda Magdalena Project / Çağdaş Tiyatroda Uluslararası Kadın Ağı üyesi. Topluluğun özgün çeviri ve transkripsiyonuyla hazırlanan Bir Bebek Evi (Nora), Matmazel Julie ve Çıkmaz Sokak adlı oyun metinleri ile Jale Karabekir’in Türkiye’de Kadınlarla Ezilenlerin Tiyatrosu: Feminist Bir Metodolojiye Doğru adlı kitabı Agora Kitaplığı tarafından yayımlandı. Karabekir’in 2010’dan bu yana kaleme aldığı feminist oyun metinleri ise 25. yıl kapsamında Toplu Feminist Oyunlar başlığıyla iki cilt halinde okurla buluşuyor. Ayrıca, 25. yıla özel olarak hazırlanan Boyalı Kuşlar Anlatıyor podcast serisi, topluluğun yıllar içinde birlikte çalıştığı sanatçıların, emekçilerin, gönüllülerin ve seyircilerin tanıklıklarını bir hafıza çalışması olarak kayıt altına alıyor.

