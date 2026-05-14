ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 14.05.2026 14:15 14 Mayıs 2026 14:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.05.2026 14:16 14 Mayıs 2026 14:16
Okuma Okuma:  1 dakika

Terk edilen köpeklerin izini süren “Simpatía”, Siren Yayınları etiketiyle yayımlandı

Kitap, karanlık rejimlerde köpekler ile insanların kesişen yazgılarını gözler önüne seriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Terk edilen köpeklerin izini süren “Simpatía”, Siren Yayınları etiketiyle yayımlandı

Venezuelalı yazar Rodrigo Blanco Calderón’un ödüllü romanı Simpatía, Siren Yayınları tarafından Yasemin Çongar çevirisiyle yayımlandı

Çağdaş Latin Amerika edebiyatının önemli örnekleri arasında gösterilen 320 sayfalık roman, Karakas’ta terk edilen köpeklerin izini sürerken çöküş içindeki bir toplumun ve Ulises Kan’ın hikâyesini anlatıyor. 

“Simpatía” İspanyolcada “duygu ortaklığı” anlamına geliyor.

Kitabın tanıtım bülteninde, kitap şöyle özetleniyor:

Çağdaş Latin Amerika edebiyatının ödüllü yazarlarından Rodrigo Blanco Calderón’un kaleminden, çivisi çıkmış bir ülkede yaşamın izini sahipsiz köpeklerin üzerinden süren bir roman: Simpatía.

Uluslararası Booker Ödülü adayları arasında da yer alan Simpatía, Venezuela’da geçiyor. Romanın ana kahramanı Ulises Kan, hem Karakas’ı hem de kendisini terk eden karısının babasından tuhaf bir teklif alır. Kayınpeder General Martín Ayala, Ulises’e bir vasiyet bırakmıştır: Simpatía Köpek Vakfı’nı, büyük aile evi Argonotlar’da barınak olarak faaliyete geçirmek ve ülkeyi terk etmek zorunda kalan insanların arkada bıraktıkları, sayısı giderek artan köpekleri sahiplenmek. Ancak bu göründüğü kadar kolay olmayacaktır. Dinmek bilmeyen kriz ortamında bir grup insan zulmünün nesnesi haline gelmiş köpekleri kurtarmaya çalışacak ve ülkenin politik atmosferinden ayrı düşünülemeyecek kirli oyunlarla mücadele edecektir.

Simpatía, kendi çocuklarına kıyan zalim bir düzenin resmini çiziyor ve ahir zamanların karanlık rejimlerinde köpeklerle insanların kesişen yazgılarını gözler önüne seriyor.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Simpatía siren yayınları Yasemin Çongar köpekler venezuela Çağdaş Latin Amerika edebiyatı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git