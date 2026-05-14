Terk edilen köpeklerin izini süren “Simpatía”, Siren Yayınları etiketiyle yayımlandı

Venezuelalı yazar Rodrigo Blanco Calderón’un ödüllü romanı Simpatía, Siren Yayınları tarafından Yasemin Çongar çevirisiyle yayımlandı.

Çağdaş Latin Amerika edebiyatının önemli örnekleri arasında gösterilen 320 sayfalık roman, Karakas’ta terk edilen köpeklerin izini sürerken çöküş içindeki bir toplumun ve Ulises Kan’ın hikâyesini anlatıyor.

“Simpatía” İspanyolcada “duygu ortaklığı” anlamına geliyor.

Kitabın tanıtım bülteninde, kitap şöyle özetleniyor:

Uluslararası Booker Ödülü adayları arasında da yer alan Simpatía, Venezuela’da geçiyor. Romanın ana kahramanı Ulises Kan, hem Karakas’ı hem de kendisini terk eden karısının babasından tuhaf bir teklif alır. Kayınpeder General Martín Ayala, Ulises’e bir vasiyet bırakmıştır: Simpatía Köpek Vakfı’nı, büyük aile evi Argonotlar’da barınak olarak faaliyete geçirmek ve ülkeyi terk etmek zorunda kalan insanların arkada bıraktıkları, sayısı giderek artan köpekleri sahiplenmek. Ancak bu göründüğü kadar kolay olmayacaktır. Dinmek bilmeyen kriz ortamında bir grup insan zulmünün nesnesi haline gelmiş köpekleri kurtarmaya çalışacak ve ülkenin politik atmosferinden ayrı düşünülemeyecek kirli oyunlarla mücadele edecektir.

Simpatía, kendi çocuklarına kıyan zalim bir düzenin resmini çiziyor ve ahir zamanların karanlık rejimlerinde köpeklerle insanların kesişen yazgılarını gözler önüne seriyor.