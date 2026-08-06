TBMM’de “Abhazya’ya izolasyona son” çağrısı

Abhazya’ya doğrudan ulaşım sağlanması ve ülkenin tanınması talebiyle çalışmalar yürüten “Abhazya İçin İzolasyona Son İnisiyatifi”, dün (5 Ağustos) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın açıklaması yaptı.

Farklı siyasi partilerden milletvekillerinin katıldığı açıklamada, Abhazya’ya yönelik izolasyon politikalarının sona erdirilmesi için parlamenter düzeyde ortak çağrıda bulunuldu.

Basın açıklamasına Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve Mersin Milletvekili Perihan Koca, Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Ankara Milletvekili İdris Şahin ile Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ katıldı.

Saadet Partisi ve “Abhazya İçin İzolasyona Son” İnisiyatifi temsilcileri de açıklamada yer aldı.

“Doğrudan ulaşım 30 yıldır kapalı”

Ortak metni TİP Milletvekili Ahmet Şık okudu.

Jineps gazetesinin aktardığına göre Şık, Abhazya’yı Türkiye ile tarihsel, toplumsal ve ailevi bağları bulunan bir Karadeniz ülkesi olarak tanımlandı. Çerkes soykırım ve sürgününe atıfta bulunan Şık, bugün Türkiye’de Abhazya’nın kendi nüfusundan daha fazla Abhaz’ın yaşadığını söyledi.

Abhazya’nın 1993’te bağımsızlığını kazandığını ancak 1996 BDT kararları sonrası ağır bir tecrit altına alındığını belirten Şık, Türkiye’nin bu ambargoyu fiilen sürdüren taraflardan biri olmasını eleştirdi.

“Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ertesinde Gürcistan tarafından işgal edilmek istenen Abhazya, bu saldırıya direnmiş ve 1993 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Ancak bu tarihten sonra, özellikle 1996 ertesinde izolasyon politikalarının hedefi olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Şık, Abhazya’nın her ne kadar “de facto” bağımsızlığını kazanmış olsa da Rusya ve birkaç ülke dışında tanınmadığının da ekledi. “Abhazya bu nedenle tecrit edilmiş durumdadır. Bu tecrit politikalarının uygulayıcılarından birisi de ülkemiz Türkiye’dir. Öyle ki savaştan sonra üç yıl devam eden Türkiye-Abhazya arasındaki doğrudan ulaşım 30 yıldır kapanmış, Abhaz pasaportları geçersiz hale gelmiş, iki ülke arasındaki insani, kültürel ve ticari ilişkiler gerçek potansiyelinin çok gerisinde kalmıştır” dedi.

Bir kimliğin ve pasaportun tamamen siyasi gerekçelerle geçersiz sayılmasının, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde teminat altına alınan “herkesin herhangi bir ülkeden ayrılma ve ülkesine geri dönme” hakkını fiilen yok ettiğini anlattı.

Şık sözlerine şöyle devam etti:

“Abhazya’daki sivil halkın serbest dolaşım hakkının engellenmesi, hiçbir hukuki meşruiyeti olmayan ve uluslararası vicdanı yaralayan bir cezalandırma yöntemidir. Yukarıda da belirtildiği üzere evrensel insan hakları beyannamelerinde yer alan birçok temel insan hakkı fiilen yok edilmiştir. Bugün bu ihlallere dur demenin artık zamanı gelmiştir. Zira insan hakları ihlalinin ve bu ihlali bilip de sona ermesi için derhal harekete geçmemenin mazereti olamaz.”

Şık sözlerini, Abhazya’ya uygulanan tecrit politikasının sonucunda yaşanan ihlallere dur demenin yolunun, Abhazya pasaportlarının Türkiye’nin sınır kapılarında geçerli bir kimlik ve seyahat belgesi olarak kabul edilmesi olduğunu söyleyerek bitirdi.

Abhazya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında doğrudan deniz ve hava yolu ulaşımının başlatılmasını istedi. Talebin Türkiye’de yaşayan, insan haklarına saygılı tüm kesimlerin ortak talebi olduğunu kaydetti.

Şık’ın ardından Selçuk Özdağ, İskender Bayhan, Mehmet Emin Ekmen, Okan Konuralp, Özgül Saki ve İdris Şahin konu üzerine söz alarak konuştu.

(HA)