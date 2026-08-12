TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TBMM 1 Ekim’e açılacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TBMM'nin, 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 10 Ağustos tarihli 125'inci birleşiminde karar verildi.
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10 Ağustos 2026
(HA)
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