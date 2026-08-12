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YT: Yayın Tarihi: 12.08.2026 09:51 12 Ağustos 2026 09:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.08.2026 10:03 12 Ağustos 2026 10:03
Okuma Okuma:  1 dakika

TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TBMM 1 Ekim’e açılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de
Fotoğraf: TBMM
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM'nin, 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 10 Ağustos tarihli 125'inci birleşiminde karar verildi.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
TBMM
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