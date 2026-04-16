Barış İçin Toplumsal Çalışmalar Derneği (BATOÇA), Diyarbakır Kayapınar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Peyas Kadın Eserleri Kütüphanesi ile birlikte bir projeye imza atıyor.
Aralık 2015’te Silopi’deki sokağa çıkma yasakları sırasında hayatını kaybeden ve cenazesi 7 gün boyunca sokakta kalan Taybet İnan’ın anısını yaşatmak amacıyla "Taybet İnan Barış Kitaplığı" kuruluyor.
Sosyal medyada bağış için çağrı yapan BATOÇ, kitaplığın kurulabilmesi için İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’daki toplama merkezlerine kitap ulaştırılması ya da kargo yoluyla destek verilmesi çağrısında bulundu.
"Kürt kadınların anısını yaşatacak"
Kitaplığın neden Taybet İnan’a ithaf edildiğini açıklayan BATOÇA, Taybet İnan’ın hikayesinin savaşın siviller üzerindeki yıkımını ve toplumsal hafızadaki yerini temsil ettiğini vurgulayarak şunları ifade etti:
"Bazen bir isim, tek başına bir tarihin tamamını içinde taşır. Taybet İnan da böyle bir isim. Bir toplumun hafızasına kazınan, savaşın siviller üzerinde bıraktığı ağır izlerden biri oldu Taybet Ana. Taybet İnan’ın adını bir kütüphaneye vermek bilinçli bir tercih. Kelimeler hayatta kalır. İsimler hayatta kalır. Taybet İnan’ın adını taşıyan bu kitaplık da tam olarak bunun için var, unutmamak için hatırlamak için. Ve barışı konuşabileceğimiz bir gelecek için.
"Taybet İnan Barış Kitaplığı kitapların olduğu kadar yasın, umudun da bir yeri olsun diye kuruluyor. Barışın yolu, önce birbirimizin hikayelerini duymaktan geçer. Peyas Kadın Eserleri Kütüphanesi bünyesinde kurulacak olan bu kitaplık Taybet İnan şahsında mücadele eden bütün Kürt kadınların anısını yaşatacak."
Bağış yapılabilecek adresler
Kolektif bir hafıza oluşturma hedefiyle yola çıkan kütüphane, barış ve kadın odaklı kitap, dergi ve arşiv materyalleri için bağış bekliyor. Bağışlar elden veya kargo yoluyla İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’daki şu adreslere ulaştırılabilecek:
İstanbul
Parma Beyoğlu: Büyük Parmakkapı Sk. No:7 Kat:5 Beyoğlu
Ankara
Araftafaray: Meşrutiyet Mah. Konur Sk. 11/6 Çankaya
Nar-inn Cafe: Meşrutiyet Mah. Konur Sok. No:27 Çankaya
Diyarbakır
Peyas Kadın Eserleri Kütüphanesi: Mezopotamya Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Park 75 içi, Kayapınar
(AB)