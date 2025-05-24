Taybet İnan'ın oğlu: Bedel ödemeyenler 'barış istemiyoruz' diyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 14 Aralık 2015'de polis kurşunuyla öldürülen ve cenazesinin bir hafta boyunca sokaktan alınmasına izin verilmeyen Taybet İnan'ın oğlu Mehmet İnan, yeni çözüm sürecini değerlendirdi.

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Mezopotamya Ajansı'na konuşan Taybet İnan’ın oğlu Mehmet İnan, Abdullah Öcalan’ın çağrısının kendilerinde umut yarattığını belirterek, “Ancak artık sadece Kürt halkının değil, diğer tarafın da adım atması gerekiyor. Devletin, Kürt sorununun demokratik çözümü için el uzatmaktan başka çaresi kalmamıştır” dedi.

"Fırsatı kaçırmamalı"

İnan, kalıcı bir barış için yüzleşmenin de gerekli olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“90’lı yıllarda ve sokağa çıkma yasaklarında katledilen insanların faillerinin açığa çıkarılması ve yargılanması gerekiyor. Biz her zaman barıştan yana olduk. Bu savaşta çocuğunu yitiren Türk anneleri de sürece destek vermeli. Bugün bir fırsat var ve bu fırsat kaçırılmamalı. Aynı masaya oturup sorunu çözmeliyiz. Kürt halkı sorumluluğunu yerine getirdi, şimdi sıra devlette...”

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"Çağrıya sahip çıkmalı"

İnan, barış talebinin yalnızca Kürtler için değil, tüm halklar için olduğunu vurgulayarak, “Bu kadar bedel ödemiş bir Kürt ailesi olarak biz barış diyorsak, bedel ödememiş birilerinin ‘barış istemiyoruz’ deme hakkı yok. Annemin cenazesi 7 gün yerde kaldı ama biz barışı destekliyoruz. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

(AB)