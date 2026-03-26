Taşar'a 'cezaevinde kalabilir' raporu veren ATK hakkında suç duyurusu

Marmara 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan hasta mahpus Mehmet Edip Taşar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Daha önce yaptığı tahliye başvuruları Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından "cezaevinde kalabilir" raporlarıyla engellenmesine ilişkin suç duyurusunda bulunulacak.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Üyesi Rezan Gezer, ATK'nin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek, ATK hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Hasta mahpus Mehmet Edip Taşar yaşamını yitirdi

Mehmet Edip Taşar'ın tahliyesi için birçok kez ATK'ye başvuru yapıldığını hatırlatan Rezan Gezer, "Yaptığı her başvuruda 'cezaevinde kalabilir' raporları verildi. Ancak 26 Şubat 2026 tarihinde 'tam teşekküllü bir hastanede kalabilir' raporu verdi. 6 aylık bir infaz erteleme durumu oldu. Yani bunun haricinde geri kalan bütün hastalığı boyunca cezaevinde kalmak zorunda kaldı. Bazı tedavileri için sadece hastaneye gidip sonrasında tekrar cezaevine geri getiriliyordu" ifadelerini kullandı.

"İlaçları verilmiyordu"

Mazopotamya Ajansı'na konuşan Rezan Gezer, Aralık 2022'de Mehmet Edip Taşar'ın cezaevine ilk girdiği zaman da hastalıkları olduğunu belirtti:

"Yaşlı olması ve ilaçlarını kullanamamasının yanı sıra hastane sevkleri geç yapılıp, bazen de sevklerin yapılmaması sağlık durumu daha da kötüleşmeye neden oldu. Cezaevinde kaldığı süreç içerisinde kullandığı bazı ilaçların bile muadilini kullanmaya başladığına dair bize bilgi vermişti. Cezaevlerinde aslında klasik sorunlardır. Hiçbir zaman aynı kendi düzenli kullandığı ilaçları kullandırmazlar her zaman bir muadilini kullandırırlar. Bu sebeple aslında hastalığında daha da şiddetlendiğini de söyleyebiliriz."

ATK tepkisi

Gezer, ATK'ye birçok defa tahliyesi için başvuru yapılmasına rağmen her seferinde "cezaevinde kalabilir" raporu verildiğinin altını çizdi:

"ATK'ye sevk edilen bir hastanın hangi suçlamayla gelmiş olursa olsun bir hasta olarak bakıp bu şekilde değerlendirmesi gerekirken tam tersine siyasi tutsaklara işledikleri siyasi suça göre raporu hazırlıyor. Yoksa başka bir durumda Mehmet Edip Taşar'ın hastalıklarına sahip herhangi birinin 'cezaevinde kalabilir' raporu verme imkansızdır. Burada esaslı olan aslında sağlık hakkıydı. ATK, başta yapılan başvurulara olumlu bir şekilde cevap vermesi gerekiyordu. Ancak son başvuruya kadar hiçbir şekilde olumlu bir dönüş olmadı ve süreç buraya kadar geldi."

"Suç duyurusunda bulunacağız"

ATK'nin büyük ihmali olduğunu söyleyen Rezan Gezer, ATK hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Mehmet Edip Taşar ve onun gibi hasta tutsakların R Tipi kapalı cezaevleri olması gerekiyordu. R Tipi kapalı cezaevlerinde genel olarak hasta tutsaklar için yapılmış bir cezaevidir. Mehmet Edip Taşar'ın orada bulunması gerekirken hasta bakıcıların arasında ve her an hastaneye sevki olabilecek şekilde bakılması gerekiyordu. Taşar'ın ağır hastalıklarına rağmen L Tipi kapalı cezaevinde kalmasına karar verildi. Bu durum da değerlendirildiğinde cezaevi hakkında da bu kurum ve kuruluşlar hakkında da aslında suç duyurusunda bulunması gerektiği kanaatindeyiz."

(AB)