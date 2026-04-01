‘Taş ve Tüy’, dünya prömiyeriyle Güney Kore’de

“Bir Kelebeğin İntihar Denemeleri” (2012) ve “Tor” (2019) gibi ödüllü kısa filmleriyle tanınan Ragıp Türk’ün ilk uzun metrajlı filmi “Taş ve Tüy” (Stone and Feather), dünya prömiyerini 29 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak Jeonju Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştiriyor.

İris Tahhuşoğlu, Ragıp Türk ve Duygu Aktoprak’ın yapımcılığını üstlendiği film; Güney Kore’nin Jeonju şehrinde 27. kez düzenlenecek festivalin uluslararası ana yarışmasında büyük ödül için jüri karşısına çıkacak.

Filmin hikâyesi

Senaryosunu Ragıp Türk’ün yazdığı film, hapishaneden yeni tahliye olan Nazire’nin, yetiştirme yurdundaki oğluna kavuşabilmek için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Melda Tuzluca’nın Nazire karakterine hayat verdiği filmin oyuncu kadrosunda Özgür Meriç, Onur Gözeten, Duygu Aktoprak, Emrah Özdemir, Tuğba Kürükoğlu, Ersen Karagöz ve Süleyman Karaahmet yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Emre Pekçakır’ın yaptığı filmin kurgusunu Naim Kanat, sanat yönetmenliğini ise Levent Uçma üstlendi. Bir RA FILM yapımı olan “Taş ve Tüy”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği aldı ve geliştirme aşamasında 2022 yılında Antalya Film Forum’a katıldı.