ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.06.2026 08:07 2 Haziran 2026 08:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.06.2026 08:12 2 Haziran 2026 08:12
Okuma Okuma:  1 dakika

Tarkan’dan Ankara’da ücretsiz konser

Konser için binlerce müzikseverin davetiye almak üzere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tarkan’dan Ankara’da ücretsiz konser

Tarkan, Koç Holding'in 100. yıl kutlamaları kapsamında 5 Haziran'da Ankara'daki 'Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacak.

Ankara’da büyük ilgi görmesi beklenen etkinlikte konser alanının kapıları saat 17.00’de açılacak. Tarkan’ın ise saat 21.30’da sahneye çıkması planlanıyor. Sanatçı, konser haberini sosyal medya hesabından yaptığı “Görüşürüz Ankara” paylaşımıyla duyurdu.

Başkentte ücretsiz gerçekleşecek konser için binlerce müzikseverin davetiye almak üzere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

İstanbul konserlerinde rekor ilgi

Tarkan’ın son dönemdeki konserleri de büyük yankı uyandırmıştı. Megastar, geçtiğimiz aylarda İstanbul’daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda peş peşe konserler vermek üzere sahne takvimini açıklamış, biletler satışa çıkar çıkmaz tükenmişti. Yoğun talep nedeniyle konser serisine ek tarihler eklenirken, organizatörler tüm biletlerin kısa sürede tükendiğini duyurmuştu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tarkan tarkan tevetoğlu
ilgili haberler
Tarkan’dan Mabel Matiz’e destek: Kalbimizle her zaman yanındayız
18 Ocak 2026
/haber/tarkandan-mabel-matize-destek-kalbimizle-her-zaman-yanindayiz-315724
Tarkan'dan Akbelen çağrısı: Doğayı rahat bırakın artık
24 Temmuz 2023
/haber/tarkan-dan-akbelen-cagrisi-dogayi-rahat-birakin-artik-281936
Tarkan’dan “deprem” paylaşımı: Yardıma koşanlar ateşe veriliyor
15 Şubat 2023
/haber/tarkan-dan-deprem-paylasimi-yardima-kosanlar-atese-veriliyor-274326
Hedef gösterilen Tarkan: Ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz
27 Kasım 2022
/haber/hedef-gosterilen-tarkan-ben-susarim-ama-sarkilarim-rahat-durmaz-270613
Tarkan’dan iş cinayeti açıklaması: Çok üzgünüm
15 Ekim 2022
/haber/tarkan-dan-is-cinayeti-aciklamasi-cok-uzgunum-268533
Teyit.org: Tarkan konserine 2 milyon kişi katılmadı
11 Eylül 2022
/haber/teyit-org-tarkan-konserine-2-milyon-kisi-katilmadi-266997
Tarkan'ın "Geççek" şarkısına kim, ne dedi?
18 Şubat 2022
/haber/tarkan-in-geccek-sarkisina-kim-ne-dedi-257920
GEÇÇEK
Tarkan'ın son şarkısı: Muhalefette neşe, iktidarda can sıkıntısı!
18 Şubat 2022
/haber/tarkan-in-son-sarkisi-muhalefette-nese-iktidarda-can-sikintisi-257912
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Tarkan’dan Mabel Matiz’e destek: Kalbimizle her zaman yanındayız
18 Ocak 2026
/haber/tarkandan-mabel-matize-destek-kalbimizle-her-zaman-yanindayiz-315724
Tarkan'dan Akbelen çağrısı: Doğayı rahat bırakın artık
24 Temmuz 2023
/haber/tarkan-dan-akbelen-cagrisi-dogayi-rahat-birakin-artik-281936
Tarkan’dan “deprem” paylaşımı: Yardıma koşanlar ateşe veriliyor
15 Şubat 2023
/haber/tarkan-dan-deprem-paylasimi-yardima-kosanlar-atese-veriliyor-274326
Hedef gösterilen Tarkan: Ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz
27 Kasım 2022
/haber/hedef-gosterilen-tarkan-ben-susarim-ama-sarkilarim-rahat-durmaz-270613
Tarkan’dan iş cinayeti açıklaması: Çok üzgünüm
15 Ekim 2022
/haber/tarkan-dan-is-cinayeti-aciklamasi-cok-uzgunum-268533
Teyit.org: Tarkan konserine 2 milyon kişi katılmadı
11 Eylül 2022
/haber/teyit-org-tarkan-konserine-2-milyon-kisi-katilmadi-266997
Tarkan'ın "Geççek" şarkısına kim, ne dedi?
18 Şubat 2022
/haber/tarkan-in-geccek-sarkisina-kim-ne-dedi-257920
GEÇÇEK
Tarkan'ın son şarkısı: Muhalefette neşe, iktidarda can sıkıntısı!
18 Şubat 2022
/haber/tarkan-in-son-sarkisi-muhalefette-nese-iktidarda-can-sikintisi-257912
Sayfa Başına Git