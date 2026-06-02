Tarkan’dan Ankara’da ücretsiz konser

Tarkan, Koç Holding'in 100. yıl kutlamaları kapsamında 5 Haziran'da Ankara'daki 'Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacak.

Ankara’da büyük ilgi görmesi beklenen etkinlikte konser alanının kapıları saat 17.00’de açılacak. Tarkan’ın ise saat 21.30’da sahneye çıkması planlanıyor. Sanatçı, konser haberini sosyal medya hesabından yaptığı “Görüşürüz Ankara” paylaşımıyla duyurdu.

Başkentte ücretsiz gerçekleşecek konser için binlerce müzikseverin davetiye almak üzere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

İstanbul konserlerinde rekor ilgi

Tarkan’ın son dönemdeki konserleri de büyük yankı uyandırmıştı. Megastar, geçtiğimiz aylarda İstanbul’daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda peş peşe konserler vermek üzere sahne takvimini açıklamış, biletler satışa çıkar çıkmaz tükenmişti. Yoğun talep nedeniyle konser serisine ek tarihler eklenirken, organizatörler tüm biletlerin kısa sürede tükendiğini duyurmuştu.

