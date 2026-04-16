ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 17:50 16 Nisan 2026 17:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 18:12 16 Nisan 2026 18:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Hapishanelerdeki şüpheli ölümler için etkin soruşturma çağrısı

Urfa'da hukuk örgütleri, kentteki cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekerek, Mehmet Çeviren’in şüpheli ölümüyle ilgili etkili, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini istedi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ile Urfa Barosu, Urfa'daki cezaevlerinde yaşanan şüpheli ölümlere dair adliye önünde açıklama yaptı.

Cezaevinde bir şüpheli ölüm daha: "İdari ve adli süreçler derhal başlatılmalı"
Cezaevinde bir şüpheli ölüm daha: "İdari ve adli süreçler derhal başlatılmalı"
14 Nisan 2026

"Hapishanelerde ölümü değil, yaşamı savunuyoruz" pankartının açıldığı açıklamaya, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Açıklamayı okuyan Batman İHD Şube Eşbaşkanı Ahmet Şiray, cezaevlerinde birçok hak ihlalinin yaşandığına dikkati çekerek, işkence, kötü muamele, tecrit, izolasyon, sürgün, idare ve gözlem kurulları ile infaz uzatma kararlarının hasta tutsakların yaşam ve sağlık haklarının ihlaline neden olduğunu söyledi.

Cezaevlerindeki şüpheli ölüm vakalarındaki artışa dikkat çeken Şiray, şöyle konuştu:

"Birçok defa tarafımızca, Batman Ceza İnfaz Kurumlarında şüpheli ölümler başta olmak üzere cezaevlerinde tutulan tutsaklara yönelik hak ihlallerini kamuoyu ile paylaşıldı. Yine tarafımızca hazırlanan tespit ve gözlem raporlarında Urfa'da bulunan cezaevlerinde birçok tutsağın şüpheli olarak yaşamını yitirdiği, yaşanan şüpheli ölümlere ilişkin etkin bir soruşturma yapılması talebinde bulunuldu. Ancak tespitlerimiz ve taleplerimize rağmen şüpheli ölüm vakalarında artış yaşanıyor."

Etkin soruşturma talebi

Mehmet Çeviren'in 13 Nisan’da Batman Ceza İnfaz Kurumu’nda "intihar" ederek yaşamına son verdiği iddiası üzerine İHD, ÖHD ve baro yönetimiyle olayı araştırdıklarını aktaran Şiray, "Ailenin talebi üzerine cenazesinin otopsi işlemleri için götürüldüğü hastaneye gidip akabinde otopsi işlemlerine katıldık. 15 Nisan 2026 tarihinde ise başsavcı yardımcısıyla görüşme gerçekleştirdik. Hem dosya hakkında bilgi edindik hem cezaevlerinde yaşanan ihlalleri ilettik hem de soruşturma süreci ile ilgili talepleri ilettik" ifadelerini kullandı.

Şiray, Mehmet Çeviren ile son yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak "3 Nisan 2026 tarihinde Mehmet Çeviren ile görüştük. Çevirmen, 2 yılı aşkın bir süredir tekli odada tutulduğunu, ağız içi arama ve ayakta sayım uygulamaları ile karşı karşıya kaldığını ve sosyal faaliyetlere tek başına çıkarıldığını aktardı" dedi.

"Tecrit uygulamalarından derhal vazgeçilmeli"

Cezaevlerinde yaşanan ihlallerin takipçisi olacaklarını kaydeden Şiray, şöyle devam etti: "Cezaevlerinde tecrit uygulamalarından derhal vazgeçilmesini, Mehmet Çeviren’in ölümü hakkında etkili, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülerek; ihmali veya sorumluluğu bulunan görevliler hakkında idari ve adli süreçlerin derhal başlatılmasını talep ediyoruz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
urfa barosu mahpus hakları ihd
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git