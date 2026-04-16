Hapishanelerdeki şüpheli ölümler için etkin soruşturma çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ile Urfa Barosu, Urfa'daki cezaevlerinde yaşanan şüpheli ölümlere dair adliye önünde açıklama yaptı.

Cezaevinde bir şüpheli ölüm daha: "İdari ve adli süreçler derhal başlatılmalı"

"Hapishanelerde ölümü değil, yaşamı savunuyoruz" pankartının açıldığı açıklamaya, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Açıklamayı okuyan Batman İHD Şube Eşbaşkanı Ahmet Şiray, cezaevlerinde birçok hak ihlalinin yaşandığına dikkati çekerek, işkence, kötü muamele, tecrit, izolasyon, sürgün, idare ve gözlem kurulları ile infaz uzatma kararlarının hasta tutsakların yaşam ve sağlık haklarının ihlaline neden olduğunu söyledi.

Cezaevlerindeki şüpheli ölüm vakalarındaki artışa dikkat çeken Şiray, şöyle konuştu:

"Birçok defa tarafımızca, Batman Ceza İnfaz Kurumlarında şüpheli ölümler başta olmak üzere cezaevlerinde tutulan tutsaklara yönelik hak ihlallerini kamuoyu ile paylaşıldı. Yine tarafımızca hazırlanan tespit ve gözlem raporlarında Urfa'da bulunan cezaevlerinde birçok tutsağın şüpheli olarak yaşamını yitirdiği, yaşanan şüpheli ölümlere ilişkin etkin bir soruşturma yapılması talebinde bulunuldu. Ancak tespitlerimiz ve taleplerimize rağmen şüpheli ölüm vakalarında artış yaşanıyor."

Etkin soruşturma talebi

Mehmet Çeviren'in 13 Nisan’da Batman Ceza İnfaz Kurumu’nda "intihar" ederek yaşamına son verdiği iddiası üzerine İHD, ÖHD ve baro yönetimiyle olayı araştırdıklarını aktaran Şiray, "Ailenin talebi üzerine cenazesinin otopsi işlemleri için götürüldüğü hastaneye gidip akabinde otopsi işlemlerine katıldık. 15 Nisan 2026 tarihinde ise başsavcı yardımcısıyla görüşme gerçekleştirdik. Hem dosya hakkında bilgi edindik hem cezaevlerinde yaşanan ihlalleri ilettik hem de soruşturma süreci ile ilgili talepleri ilettik" ifadelerini kullandı.

Şiray, Mehmet Çeviren ile son yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak "3 Nisan 2026 tarihinde Mehmet Çeviren ile görüştük. Çevirmen, 2 yılı aşkın bir süredir tekli odada tutulduğunu, ağız içi arama ve ayakta sayım uygulamaları ile karşı karşıya kaldığını ve sosyal faaliyetlere tek başına çıkarıldığını aktardı" dedi.

"Tecrit uygulamalarından derhal vazgeçilmeli"

Cezaevlerinde yaşanan ihlallerin takipçisi olacaklarını kaydeden Şiray, şöyle devam etti: "Cezaevlerinde tecrit uygulamalarından derhal vazgeçilmesini, Mehmet Çeviren’in ölümü hakkında etkili, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülerek; ihmali veya sorumluluğu bulunan görevliler hakkında idari ve adli süreçlerin derhal başlatılmasını talep ediyoruz."

(AB)