Sümer Yayıncılık'tan çıkan iki kitap okuyucuyla buluştu

Kapitalist Ataerki ve Kadınların Tıbbi İstismarı, kadın bedeninin zapturapt altına alınmasına histerektomi örneği üzerinden ışık tutuyor. Ve felsefi, politik, hukuki ve tıbbi açıdan eleştirel bir bakış sunuyor. Dalla Costa ve kitaba katkı sunan diğer insanlar, kadınların şifacı yetkinlik ve birikimlerine el konulmasının tıpta nasıl sorunlar yaratığına dikkat çekiyor. Tıbbın erkek merkezli bir meslek olarak elle alınması, şekillenmesinin kadın bedeni ve tüm varlığı üzerinde ortaya çıkan tahrifatlara dikkat çekiyor.

Dalla Costa ve diğer alanında uzman hukukçu, psikolog ve doktorların ve bu tıbbi istismara maruz bırakılan kadınların -tanıklıklarıyla- bu sorulara verdikleri cevaplar dikkat çekiyor.

"Cadı avı" ile ayyuka çıkmış bir yok sayma, dilsizleştirme, baskılama, yok etme tarihinin günümüzdeki daha örtük ve sistematik yansımalarına işaret eden bu kitap, her koşulda ve yine de - eleştirel- hekimlere, haklarının peşindeki tüm kadınlara ve onlarla birlikte özgürleşmeyi dert edinenlere adanmıştır."

