Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Süleymancılara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Ağustos'da 17 ilde düzenlenen operasyonda tarikat lideri Alihan Kuriş’in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı.

Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Süleymancılar hakkında neler biliyoruz?

123 adrese operasyon

Başsavcılığın açıklamasına göre şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddialarıyla yürütülüyor.

Süleymancılara 17 ilde operasyon: Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltında

Alihan Kuriş kimdir? Alihan Kuriş, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapılanmanın lideri olarak tanınıyor. Adını, Cumhuriyet döneminde dini eğitim faaliyetleri yürüten Süleyman Hilmi Tunahan’dan alan yapılanma, özellikle Kur’an kursları, öğrenci yurtları, dernekler ve eğitim faaliyetleriyle biliniyor. Tunahan’ın ölümünün ardından yapılanmanın yönetimini damadı Kemal Kaçar üstlendi. Daha sonraki yıllarda yönetim, Tunahan ailesinin üyeleri ve yakın çevresindeki isimler üzerinden devam etti. Alihan Kuriş ise Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’da hayatını kaybetmesinin ardından yapılanmanın liderliğini üstlendi. Süleymancılar, Türkiye’nin yanı sıra özellikle Avrupa ülkelerindeki dini eğitim merkezleri ve dernekleri üzerinden de faaliyet gösteren yapılardan biri. Yapılanmanın kamu kurumlarıyla ilişkileri, öğrenci yurtları ve eğitim faaliyetleri ile ekonomik yapısı geçmiş yıllarda da kamuoyundaki tartışmalara ve haberlere konu oldu.

(FY)