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YT: Yayın Tarihi: 16.08.2026 10:15 16 Ağustos 2026 10:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.08.2026 11:26 16 Ağustos 2026 11:26
Okuma Okuma:  2 dakika

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar cemaatine yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan cemaatin lideri Alihan Kuriş tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Süleymancılara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Ağustos'da 17 ilde düzenlenen operasyonda tarikat lideri Alihan Kuriş’in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. 

Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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123 adrese operasyon

Başsavcılığın açıklamasına göre şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddialarıyla yürütülüyor.

Süleymancılara 17 ilde operasyon: Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltında
Süleymancılara 17 ilde operasyon: Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltında
13 Ağustos 2026

Alihan Kuriş kimdir?

Alihan Kuriş, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapılanmanın lideri olarak tanınıyor.

Adını, Cumhuriyet döneminde dini eğitim faaliyetleri yürüten Süleyman Hilmi Tunahan’dan alan yapılanma, özellikle Kur’an kursları, öğrenci yurtları, dernekler ve eğitim faaliyetleriyle biliniyor.

Tunahan’ın ölümünün ardından yapılanmanın yönetimini damadı Kemal Kaçar üstlendi. Daha sonraki yıllarda yönetim, Tunahan ailesinin üyeleri ve yakın çevresindeki isimler üzerinden devam etti.

Alihan Kuriş ise Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’da hayatını kaybetmesinin ardından yapılanmanın liderliğini üstlendi.

Süleymancılar, Türkiye’nin yanı sıra özellikle Avrupa ülkelerindeki dini eğitim merkezleri ve dernekleri üzerinden de faaliyet gösteren yapılardan biri.

Yapılanmanın kamu kurumlarıyla ilişkileri, öğrenci yurtları ve eğitim faaliyetleri ile ekonomik yapısı geçmiş yıllarda da kamuoyundaki tartışmalara ve haberlere konu oldu.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Süleymancılar cemaati Alihan Kuriş operasyon
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