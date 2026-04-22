Sokaktaki hayvanlar için ayrılan bütçenin yalnızca yüzde 1,83’ü kullanıldı

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılında sokakta yaşayan hayvanların rehabilitasyonu için 1,8 milyar TL bütçe ayırdığını; ancak yılın ilk altı ayında bu bütçenin yalnızca yüzde 1,83’ünü kullandığını duyurdu.

“Hayvanlar hâlâ aç, susuz ve kötü koşullarda yaşamaya zorlanıyor. Barınaklar dolu, denetim yok, sorumluluk alınmıyor. Bu bir ihmal değil, açık bir tercihtir,” diyen HAKİM, Bakanlığa şu soruları yöneltti:

Ayrılan bütçe neden kullanılmamıştır?

Bu kaynakların kullanımına ilişkin somut plan ne?

HAKİM, konuya dair açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Hayvanlar için iyi barınak olmayacağını biliyoruz; ancak geldiğimiz noktada hayvanların tamamen ölüme terk edildiklerini görüyoruz. Hayvanlara ve yaşam hakkı savunucularına yaşatılan bu zulmü; görevini yerine getirmeyen, bu sürecin sorumluluğunu taşıyan hiçbir kamu görevlisini unutmuyoruz, affetmiyoruz.”

— HAKİM - Hayvan Hakları İzleme Komitesi (@hakim_komite) April 21, 2026

