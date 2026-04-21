HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.04.2026 13:59 21 Nisan 2026 13:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.04.2026 14:56 21 Nisan 2026 14:56
Okuma Okuma:  1 dakika

Siyasi partiler Edirne ve Silivri’ye gidiyor

DEM Parti, TİP, EMEP, EHP ve TÖP temsilcileri 22 Nisan’da Edirne ve Silivri’de cezaevi ziyaretleri yapacak, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Gezi tutukluları ziyaret edilecek.

BİA Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) TİP, EMEP, EHP ve TÖP temsilcileri, 22 Nisan’da Edirne ve Silivri’de cezaevi ziyaretleri gerçekleştirecek. Ziyaretler kapsamında, AİHM ve AYM kararlarının uygulanması çağrısıyla iki ayrı açıklama yapılacak.

Programa göre heyet ilk olarak Edirne Cezaevi’ne giderek Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek. Ziyaretin ardından cezaevi önünde düzenlenecek açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması istenecek. Açıklamada ayrıca Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve benzer durumda bulunan isimlerin serbest bırakılması talebi dile getirilecek.

Erkan Baş'ın Demirtaş'la görüşme talebine "gerekçesiz" ret
20 Nisan 2026

Somut adımlar gündeme gelecek

Heyet daha sonra Silivri Cezaevi’ne geçerek Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala ile görüşecek. Saat 15.00’te Silivri Cezaevi önünde yapılacak ikinci açıklamada ise yargı kararlarının uygulanması ve demokratikleşme talepleri öne çıkacak.

Cezaevi ziyaretlerinin ardından genel başkanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin davanın görüleceği duruşma salonuna geçerek yargılamayı takip edecek.

Yapılacak açıklamalarda, AİHM ve AYM kararlarının hayata geçirilmesi, yargı süreçlerine ilişkin somut adımlar atılması ve demokrasi taleplerinin İBB davası bağlamında da gündeme taşınması bekleniyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Selahattin Demirtaş Osman Kavala Silivri edirne
