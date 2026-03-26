HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.03.2026 16:34 26 Mart 2026 16:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.03.2026 16:39 26 Mart 2026 16:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Sınırda vurulan Fehim Tosun’un cenazesi 4 gün sonra alındı

Hanik köyünde bulunan karakola getirilen Tosun’un cenazesi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Sınırda vurulan Fehim Tosun’un cenazesi 4 gün sonra alındı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Elbês Mahallesi’nde yaşayan Fehim Tosun, İran sınırında kafasından vurularak yaşamını yitirdi. Olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen Tosun’un cenazesi, savcı ve mayın uzmanının olay yerine gitmemesi nedeniyle yaşamını yitirdiği yerde bekletiliyordu.

25 Mart 2026

Köylüler ve Tosun’un ailesi, askerlerin güvenlik gerekçesiyle bölgeye geçişe izin vermediğini belirterek, cenazeye ulaşamadıklarını ifade etmişti.

Otopsi yapılacak

Yoğun kar yağışı ve fırtınanın da cenazenin alınmasını geciktiren faktörler arasında olduğu aktarıldı.

Bugün yapılan açıklamaya göre, Tosun’un cenazesi Hanik köyünde bulunan karakola getirildi ve otopsi için Van Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderilecek.

Ailesi, cenazenin bir an önce teslim edilmesini talep ediyor.

(AB)

Fehim Tosun Van başkale adli tıp kurumu
