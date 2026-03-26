Sınırda vurulan Fehim Tosun’un cenazesi 4 gün sonra alındı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Elbês Mahallesi’nde yaşayan Fehim Tosun, İran sınırında kafasından vurularak yaşamını yitirdi. Olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen Tosun’un cenazesi, savcı ve mayın uzmanının olay yerine gitmemesi nedeniyle yaşamını yitirdiği yerde bekletiliyordu.

Fehim Tosun'un cenazesi 'tuzak' şüphesiyle üç gündür yerde

Köylüler ve Tosun’un ailesi, askerlerin güvenlik gerekçesiyle bölgeye geçişe izin vermediğini belirterek, cenazeye ulaşamadıklarını ifade etmişti.

Otopsi yapılacak

Yoğun kar yağışı ve fırtınanın da cenazenin alınmasını geciktiren faktörler arasında olduğu aktarıldı.

Bugün yapılan açıklamaya göre, Tosun’un cenazesi Hanik köyünde bulunan karakola getirildi ve otopsi için Van Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderilecek.

Ailesi, cenazenin bir an önce teslim edilmesini talep ediyor.

(AB)