ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 07.05.2026 16:53 7 Mayıs 2026 16:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.05.2026 16:53 7 Mayıs 2026 16:53
Okuma Okuma:  1 dakika

Sınır Hafızası: Van’da Ölümle Yaşam Arasında Kimsesizliğin İzlerini Sürmek

Sergi projesi sınır coğrafyasında göç, kimsesizlik ve hafıza üzerine odaklanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sınır Hafızası: Van’da Ölümle Yaşam Arasında Kimsesizliğin İzlerini Sürmek

Sınır Hafızası: Van’da Ölümle Yaşam Arasında Kimsesizliğin İzlerini Sürmek” başlıklı sergi, 9 Mayıs Cumartesi saat 12.30’da Van Tariria Kültür Sanat ve Gastronomi Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyor.

24 Mayıs’a kadar açık olacak sergi, Türkiye-İran sınırında yer alan Van’da göç yolları, mezarlıklar ve sınır hattındaki mekânları odağına alıyor.

2024 yılında gerçekleştirilen saha çalışmasına dayanan proje, mezarlıklarda silinen izleri ve sınırın belirsizliğinde kaybolan yaşamları görsel bir anlatıyla ele alıyor.

Sergideki fotoğraflar Doğukan Tatar’a ait, serginin küratörlüğünü ise Berfin Hanalp üstleniyor.

Sergideki bir diğer çalışma olan “Göçün Cinsiyeti: Sitayeş’in Hikâyesi” illüstrasyonu ise Afganistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan bir kadının yolculuğunu konu alıyor. Berfin Hanalp tarafından hazırlanan çalışma, Nazlı Cem’in çizimleriyle görselleştirildi.

Fotoğraf, illüstrasyon ve araştırmanın bir araya geldiği sergi, sınır coğrafyasını yalnızca bir geçiş alanı değil, aynı zamanda hafızanın şekillendiği bir mekân olarak ele alıyor.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Sınır Hafızası: Van’da Ölümle Yaşam Arasında Kimsesizliğin İzlerini Sürmek sergi etkinlik takvimi sınırlar Van Doğukan Tatar Berfin Hanalp
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git