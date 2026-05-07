“Sınır Hafızası: Van’da Ölümle Yaşam Arasında Kimsesizliğin İzlerini Sürmek” başlıklı sergi, 9 Mayıs Cumartesi saat 12.30’da Van Tariria Kültür Sanat ve Gastronomi Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyor.

24 Mayıs’a kadar açık olacak sergi, Türkiye-İran sınırında yer alan Van’da göç yolları, mezarlıklar ve sınır hattındaki mekânları odağına alıyor.

2024 yılında gerçekleştirilen saha çalışmasına dayanan proje, mezarlıklarda silinen izleri ve sınırın belirsizliğinde kaybolan yaşamları görsel bir anlatıyla ele alıyor.

Sergideki fotoğraflar Doğukan Tatar’a ait, serginin küratörlüğünü ise Berfin Hanalp üstleniyor.

Sergideki bir diğer çalışma olan “Göçün Cinsiyeti: Sitayeş’in Hikâyesi” illüstrasyonu ise Afganistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan bir kadının yolculuğunu konu alıyor. Berfin Hanalp tarafından hazırlanan çalışma, Nazlı Cem’in çizimleriyle görselleştirildi.

Fotoğraf, illüstrasyon ve araştırmanın bir araya geldiği sergi, sınır coğrafyasını yalnızca bir geçiş alanı değil, aynı zamanda hafızanın şekillendiği bir mekân olarak ele alıyor.

