Şimoni Diril cinayetinde beraat kararları AYM’ye taşındı

*Kararda yargılama sürecinin usul ve kanuna uygun yapıldığı, kesin delil bulunmadığı belirtildi. Diril ailesinin avukatı, soruşturmanın etkin yürütülmediği, delillerin eksik toplandığı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

*Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Temmuz 2023'te sanık Apro Diril'e müebbet hapis cezası verirken, Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız'ın beraatına karar verdi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi beraat kararlarını ve müebbet hapis cezasını onayladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehrî köyünde yaşayan Hürmüz ve Şimoni Diril çifti, 8 Ocak 2020 tarihinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçırıldı.

Şimoni Diril’in cansız bedeni olaydan 70 gün sonra Hezil Çayı kenarında bulunurken, Hürmüz Diril’den ise hâlâ haber alınamıyor. Olayın ardından sanıklar Apro Diril, Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız hakkında “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ile “Tasarlayarak öldürme” suçlamalarıyla dava açılmıştı.

500 gün oldu, Hürmüz Diril'den haber yok

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yargılama sürecinde Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Temmuz 2023 tarihli karar duruşmasında sanık Apro Diril’e müebbet hapis cezası verirken, diğer sanıklar Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız’ın beraatına hükmetti. İstinaf mahkemesinin beraat kararlarını onaylamasının ardından dosya Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay: "Hukuka aykırılık bulunmadı"

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız hakkında verilen beraat kararları ile Apro Diril’e verilen müebbet hapis cezasına yönelik temyiz başvurularını reddederek hükümleri onadı.

Kararın gerekçesinde, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı, sanıkların suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığı ve "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi uyarınca verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmediği vurgulandı.

"Eksik inceleme yapıldı"

Yargıtay’ın beraat kararlarını kesinleştirmesinin ardından Diril ailesinin avukatı harekete geçti. Soruşturmanın etkin yürütülmediği, delillerin eksik toplandığı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle dosya Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı.

Şimoni Diril davasında karar | Apro Diril'e müebbet hapis cezası

(EMK)