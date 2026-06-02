Siirt’teki Dera Derik Kilisesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyünün 3 kilometre uzağında bulunan Dera Derik Kilisesi (Dêrâ Derike), bölgenin önemli tarihi ve inanç merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Günümüzde büyük ölçüde harabeye dönüşen yapı, bakımsızlığın yanı sıra definecilerin gerçekleştirdiği kaçak kazılar nedeniyle her geçen gün daha fazla tahrip oluyor.
Kilisenin de içinde yer aldığı manastır kompleksi yakınındaki su değirmeni, hâlâ kurumayan meyve bahçeleri ve çevresine yayılmış kaya mezarlarıyla dikkat çekiyor.
Hıristiyan mezarları tahrip edildi
Bölgedeki kaya mezarları ile kilisenin günümüze ulaşabilen bölümleri de defineciler tarafından tahrip edilirken, yapının mimarisinde ciddi hasarlar oluştu.
Kültürel mirasın korunmasına yönelik herhangi bir çalışma yürütülmemesi ise yurttaşların tepkisine neden oluyor.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, bölgenin çok kültürlü yapısının önemli miraslarından biri olan manastırın gelecek kuşaklara aktarılmasını isteyen yurttaşlar, yapının restore edilmesini talep ediyor. (TY)