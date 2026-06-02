ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 02.06.2026 10:35 2 Haziran 2026 10:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.06.2026 16:43 2 Haziran 2026 16:43
Okuma Okuma:  1 dakika

Siirt’teki Dera Derik Kilisesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Bölgedeki kaya mezarları ile kilisenin günümüze ulaşabilen bölümleri defineciler tarafından tahrip edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Siirt’teki Dera Derik Kilisesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Fotoğraflar: Mezopotamya Ajansı

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyünün 3 kilometre uzağında bulunan Dera Derik Kilisesi (Dêrâ Derike), bölgenin önemli tarihi ve inanç merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Günümüzde büyük ölçüde harabeye dönüşen yapı, bakımsızlığın yanı sıra definecilerin gerçekleştirdiği kaçak kazılar nedeniyle her geçen gün daha fazla tahrip oluyor. 

Kilisenin de içinde yer aldığı manastır kompleksi yakınındaki su değirmeni, hâlâ kurumayan meyve bahçeleri ve çevresine yayılmış kaya mezarlarıyla dikkat çekiyor.

1900’lü yılların başlarında Keldani toplumunun dini ve eğitim yaşamında önemli bir yere sahip olan manastır, dönemin Keldani Başpiskoposu Addai Scher’in katedraliyle bağlantılı olarak yalnızca ibadet mekânı değil, eğitim merkezi olarak da kullanılıyordu. 

Hıristiyan mezarları tahrip edildi  

Bölgedeki kaya mezarları ile kilisenin günümüze ulaşabilen bölümleri de defineciler tarafından tahrip edilirken, yapının mimarisinde ciddi hasarlar oluştu. 

Kültürel mirasın korunmasına yönelik herhangi bir çalışma yürütülmemesi ise yurttaşların tepkisine neden oluyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, bölgenin çok kültürlü yapısının önemli miraslarından biri olan manastırın gelecek kuşaklara aktarılmasını isteyen yurttaşlar, yapının restore edilmesini talep ediyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kilise Dera Derik Kilisesi manastır siirt
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git