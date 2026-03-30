SES Kadın Mentorluk Buluşması 5 Nisan’da Bilim Beyoğlu’nda

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği “SES Kadın Mentorluk Buluşması”, 5 Nisan 2026 Pazar günü Bilim Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, farklı yaşlardan, deneyimlerden ve yetkinlik alanlarından kadınları bir araya getirerek dayanışmayı birebir eşleşmeler üzerinden güçlendirmeyi hedefliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre katılımcılar, etkinlik boyunca birlikte yürüyerek birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanma imkânı bulacak. Bu buluşma, kadınlar arasında deneyim paylaşımını artırmayı ve yeni bağlar kurulmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalar yürüten dernek; iş dünyası, akademi, girişimcilik, kültür-sanat, medya ve sivil toplum gibi farklı alanlarda deneyimli kadınlarla, bu alanlarda kendini geliştirmek isteyen kadınları aynı ortamda buluşturacak. Etkinlik, Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek “SES Kadın Mentorluk Yürüyüşü” kapsamında katılımcılar arasında mentor-menti ilişkisi kurulması planlanıyor. Kurulan bu ilişkinin, etkinlik sonrasında da karşılıklı isteğe bağlı olarak devam edebileceği ifade ediliyor.

Kariyer, akademik gelişim, liderlik, girişimcilik, iş hayatına hazırlık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kişisel gelişim gibi başlıklarda paylaşım ve öğrenme fırsatı sunan etkinliğe başvurular, derneğin internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

KADINLARIN GÜNDEMİ / EVRİM KEPENEK Yeryüzü kadınları yürüyor: Barış, dayanışma ve eşitlik istiyoruz

