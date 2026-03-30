ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 30.03.2026 13:56 30 Mart 2026 13:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.03.2026 13:58 30 Mart 2026 13:58
Okuma Okuma:  1 dakika

SES Kadın Mentorluk Buluşması 5 Nisan’da Bilim Beyoğlu’nda

Kariyer, akademik gelişim, liderlik, girişimcilik, iş hayatına hazırlık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kişisel gelişim gibi başlıklarda paylaşım ve öğrenme fırsatı sunan etkinliğe başvurular, derneğin internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği “SES Kadın Mentorluk Buluşması”, 5 Nisan 2026 Pazar günü Bilim Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, farklı yaşlardan, deneyimlerden ve yetkinlik alanlarından kadınları bir araya getirerek dayanışmayı birebir eşleşmeler üzerinden güçlendirmeyi hedefliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre katılımcılar, etkinlik boyunca birlikte yürüyerek birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanma imkânı bulacak. Bu buluşma, kadınlar arasında deneyim paylaşımını artırmayı ve yeni bağlar kurulmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalar yürüten dernek; iş dünyası, akademi, girişimcilik, kültür-sanat, medya ve sivil toplum gibi farklı alanlarda deneyimli kadınlarla, bu alanlarda kendini geliştirmek isteyen kadınları aynı ortamda buluşturacak. Etkinlik, Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek “SES Kadın Mentorluk Yürüyüşü” kapsamında katılımcılar arasında mentor-menti ilişkisi kurulması planlanıyor. Kurulan bu ilişkinin, etkinlik sonrasında da karşılıklı isteğe bağlı olarak devam edebileceği ifade ediliyor.

https://sesdernegi.org/kmy/

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ses Eşitlik Derneği SES Eşitlik Ses Eşitlik Adalet SES Eşitlik ve Adale Derneği
Sayfa Başına Git