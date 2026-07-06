Selahattin Demirtaş: Ben eminimki Rojin’e ne olduğu aydınlatılacak

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in babası ve amcasıyla görüştü. Demirtaş, dosyanın aydınlatılacağına inandığını belirtti, "Rojin hepimizin kızıdır. Kimse bu dosyayı kapatamaz" dedi. Dün saat 10.00 sıralarında başlayan görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

Görüşmeyi İLKE TV’den Tuğba Özer’e değerlendiren baba Nizamettin Kabaiş, "Görüşme oldukça iyi geçti. Süre kısıtlamasında bulunmadılar. Sayın Selahattin Demirtaş’ın morali ve neşesi her zamanki gibi yerindeydi. Birbirimize sarıldık. ‘Keşke dışarıda olsaydım, taziyeye de gelmek isterdim ama ailem gelmişti’ dedi" diye konuştu.

“Bir cinayetse çözülecek”

Nizamettin Kabaiş'in aktardığına göre, görüşmede Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin dosyayı en başından beri takip ettiğini söyleyen Demirtaş, "Ben eminim ki Rojin’e ne olduğu aydınlatılacak. Yeni Adalet Bakanı çalışıyor, üzerinde duruyor. Bu bir cinayetse çözülecektir. Sen hiç merak etme. Rojin hepimizin kızıdır. Kimse bu dosyayı kapatamaz. Eğer bir DNA tespit edilmişse kimse intihar diyemez. Kendini üzme" dedi.

Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildiğini açıklamış ancak daha sonra yan yana gelen baro ve aile sorunu çözmüştü.

Kabaiş’in aktardığına göre Demirtaş bu konuya ilişkin de konuştu, "Kırgınlıklar olmasın. Hem Van Barosu hem Diyarbakır Barosu tekrar dosyaya bakacaklar. Herhangi bir sorun olduğunda avukatlarımı arayabilirsiniz, size destek olacağım" dedi.

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Selahattin Demirtaş, Rojin Kabaiş’in ailesiyle görüşecek

(EMK)