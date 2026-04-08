Seğmenler Parkı, yeşil papağanlarla canlandı

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Seğmenler Parkı’nda, doğal yaşam alanları Afrika ve Güney Asya olan ve bu bölgelerin dışında da popülasyonunu artırarak yerleşik tür hâline gelen yeşil papağanlar (Psittacula krameri), ağaç dallarında vakit geçiriyor.

Anadolu Ajansı muhabiri tarafından fotoğraflanan kuşlar, Ankara’da ilk olarak 1975 yılında gözlemlendi.

Ankara’da bir istilacı: Yeşil Papağan

Yeşil papağanlar; Seğmenler Parkı, Kuğulu Park ve ODTÜ Ormanı gibi ağaçlık alanlarda özellikle akşam saatlerinde toplu hâlde görülüyor.

Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren sayısı hızla artan kuşun en yaygın türü halkalı papağan olarak biliniyor.

Büyük olasılıkla evcil hayvan ticaretinden kaçan veya doğaya salınan bireylerden türeyen bu kuşlar, zamanla üreyerek kalıcı koloniler oluşturdu.

Soğuğa belirli ölçüde dayanıklı olmaları, şehirde bol yiyecek bulabilmeleri ve doğal yırtıcılarının azlığı, kuşların Ankara’da yaşamalarını kolaylaştırıyor.

Ancak farklı yıllarda yayımlanan bilimsel makalelere göre, yeşil papağanlar yerli türlerle yuva ve besin rekabetine girdikleri için “istilacı tür” olarak değerlendiriliyor, buna rağmen ise kent yaşamının dikkat çekici ve artık alışılmış bir parçası hâline gelmiş durumdalar.

