ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
YT: Yayın Tarihi: 08.04.2026 09:33 8 Nisan 2026 09:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.04.2026 09:37 8 Nisan 2026 09:37
Okuma Okuma:  1 dakika

Seğmenler Parkı, yeşil papağanlarla canlandı

Ankara’da ilk kez 1975 yılında gözlemlenen kuşlar; Seğmenler Parkı, Kuğulu Park ve ODTÜ Ormanı gibi ağaçlık alanlarda toplu hâlde görülüyor.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Seğmenler Parkı’nda, doğal yaşam alanları Afrika ve Güney Asya olan ve bu bölgelerin dışında da popülasyonunu artırarak yerleşik tür hâline gelen yeşil papağanlar (Psittacula krameri), ağaç dallarında vakit geçiriyor.

Anadolu Ajansı muhabiri tarafından fotoğraflanan kuşlar, Ankara’da ilk olarak 1975 yılında gözlemlendi.

Yeşil papağanlar; Seğmenler Parkı, Kuğulu Park ve ODTÜ Ormanı gibi ağaçlık alanlarda özellikle akşam saatlerinde toplu hâlde görülüyor.

Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren sayısı hızla artan kuşun en yaygın türü halkalı papağan olarak biliniyor.

Büyük olasılıkla evcil hayvan ticaretinden kaçan veya doğaya salınan bireylerden türeyen bu kuşlar, zamanla üreyerek kalıcı koloniler oluşturdu.

Soğuğa belirli ölçüde dayanıklı olmaları, şehirde bol yiyecek bulabilmeleri ve doğal yırtıcılarının azlığı, kuşların Ankara’da yaşamalarını kolaylaştırıyor.

Ancak farklı yıllarda yayımlanan bilimsel makalelere göre, yeşil papağanlar yerli türlerle yuva ve besin rekabetine girdikleri için “istilacı tür” olarak değerlendiriliyor, buna rağmen ise kent yaşamının dikkat çekici ve artık alışılmış bir parçası hâline gelmiş durumdalar.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git