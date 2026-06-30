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YT: Yayın Tarihi: 30.06.2026 09:53 30 Haziran 2026 09:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.06.2026 09:58 30 Haziran 2026 09:58
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Seferihisar'da belediye başkanı ile 11 kişi tutuklandı

İzmir merkezli rüşvet soruşturmasında adliyeye sevk edilen 20 kişiden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 12 kişi tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Seferihisar'da belediye başkanı ile 11 kişi tutuklandı
Fotoğraf: Günay Pabuşçu / AA

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 20 kişiden, 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe çıkarılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile başkan yardımcısı İ.K, özel kalem müdürü İ.Ç, yapı kontrol müdür vekili M.U. ve şehir plancısı N.Ö.E'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla, şüphelilerden E.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.

Seferihisar Belediyesi operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Seferihisar Belediyesi operasyonu: 3 kişi tutuklandı
18 Haziran 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
seferihisar Seferihisar Belediyesi
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