Seferihisar Belediyesi operasyonu: 3 kişi tutuklandı

*İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda belediye başkan yardımcısı İ.G.P., inşaat firması yetkilileri ve şirket temsilcileri gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyaller ve belgeler de incelenmek üzere el konuldu.

*Devam eden soruşturmada belediye görevlileri ile özel sektör temsilcileri arasında yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi yapıldığı belirlendi.

*18-20 Mayıs tarihlerindeki ilk operasyonda belediye satın alma birimi koordinatörü, bir gazeteci ve encümen üyesi tutuklanmıştı.

*İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında şirket görevlisi M.C.H.'nin gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediye ile bağlantılı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar süreçlerinde usulsüz menfaat sağladığı tespit edildi.

zmir’in Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında şirket görevlisi M.C.H. gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 7’ye çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyedeki bazı işlemlerle ilgili iddialar üzerine çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmanın önceki aşamasında 18-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda belediye satın alma birimi koordinatörü O.A., gazeteci E.A. ve belediye encümen üyesi B.S.’nin tutuklandığı, diğer şüphelinin ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Savcılığın soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, elde edilen deliller doğrultusunda belediye ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerindeki işlemler karşılığında menfaat sağladığı yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın devam eden bölümünde belediyede görev yapan bazı kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğuna yönelik yeni deliller elde edildiği, bu kapsamda elden ve banka hesapları üzerinden yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Bu gelişmeler üzerine İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği, aralarında belediye başkan yardımcısı İ.G.P. ile çeşitli şirket yetkililerinin bulunduğu 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyaller ile soruşturmayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen belge ve verilere de el konuldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A., şirket yetkilileri S.Y. ve R.Ö. ile Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P.’nin bulunduğu öğrenildi. Son olarak şirket görevlisi M.C.H.’nin de yakalanmasıyla soruşturmadaki gözaltı sayısı 7’ye ulaştı.

(EMK)