HABER
18 Nisan 2026 10:25
 Son Güncelleme: 18 Nisan 2026 10:34
Okuma Okuma:  3 dakika

Seçil Erzan yeniden yargılanacak

“Yüksek karlı gizli fon” vaadiyle dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Seçil Erzan’a verilen 102 yılı aşkın hapis cezası istinaf mahkemesince bozuldu.

BİA Haber Merkezi

Eski banka yöneticisi Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

“Yüksek karlı gizli fon” vaadiyle 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Erzan’a ilişkin yerel mahkeme kararını inceleyen istinaf mahkemesi, hükmü hukuka aykırı bularak kaldırdı.

Dosya yeniden görülecek

Mahkeme, yalnızca Erzan hakkında verilen cezayı değil, dosyadaki diğer sanıklara ilişkin kararları da farklı gerekçelerle bozdu.

Kararın ardından dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.

Seçil Erzan davasına ilişkin yargı sürecinin yeniden başlayacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan’ın bir bankanın Levent’teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker’den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydedilmişti.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker’in daha sonra Erzan’a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilmişti.

Sanık Erzan’ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtilmişti.

Seçil Erzan’ın müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Erzan’ın bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği ifadeleri yer almıştı.

İddianamede, sanık Erzan’ın “özel belgede sahtecilik” ve “tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi istenmişti.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün de aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır’ın ise “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İddianamede, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani’nin “tefecilik” suçundan ayrı ayrı 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edilirken, Nur Erkasap’ın ise “tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık” suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilen iddianamede ise Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun 24 müştekiye karşı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri iddiasıyla 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Yargılama sürecinde Candaş Gürol hakkında açılan dava da birleştirilmişti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Seçil Erzan yolsuzluk
