Semih Kaya, Seçil Erzan'dan fazla para almadığını iddia etti

Bankacı Seçil Erzan’ın merkezinde olduğu, şikayetçiler arasında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi futbolcuların yer aldığı "yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık" davası bugün devam etti.

Çağlayan’daki İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk katıldı.

Müştekiler Mert Zeydanlı ve Nuray Şengüler ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, Semih Kaya da tanık sıfatıyla katıldı. Duruşmada sanık Seçil Erzan savunma yaptı.

Erzan, önceki celsede MASAK kayıtlarının incelenmesi talebini yineledi. HTS kayıtlarının araştırılmasını istedi. Erzan, "Banka müdürü olmasaydım, o koltukta oturmasaydım, kartvizitimde yazmasaydı, Selçuk İnan o parayı bana vermezdi. Bunu kabul ediyorum ama yüksek faiz beklentisi de vardı, bu da bir gerçek" dedi.

Erzan "Teftiş gelseydi, bankanın bunu fark etme ihtimali vardı. Banka, bu yaşananları daha erken fark edebilirdi. Herkes bu paranın nerede olduğunu soruyor. Bu para bende değil" diye konuştu.

Erzan, Emre Belözoğlu'nun parasının 10 kişiye dağıtıldığını, kendisine teslim edilen paraların ise müştekilerce yüksek faiz beklentisiyle verildiğini ifade etti.

Gerçek mağdurlar adına üzüldüğünü dile getiren Erzan, banka kayıtlarını yazdığı ajandalarını, bankanın kendisinden aldığını belirtti.

"Erzan bana 10 milyon dolar vadetti"

Semih Kaya ise Erzan'ın kendisine, "saklamalı fon" adı altında yatırım hesabı olduğunu söyleyip ciddi şekilde yatırım elde ettiğinden bahsettiğini anlattı.

Kaya, özel bankacılık hesabından 300 bin doları bu fona dahil ettiğini dile getirerek, Erzan'a parayı teslim ettiğinde kendisine Denizbank antetli resmi belge sunduğunu söyledi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabında bulunan parasını da bozup Mayıs 2022'de sanıklar Ali Yörük ve Seçil Erzan'a teslim ettiğini aktaran Kaya, Erzan'dan parça parça 3,5 milyon dolar aldığını ifade etti.

Kaya, söz konusu miktarın tamamını bankadaki hesabına yatırdığını belirterek, Erzan'ın banka yöneticileriyle olan elektronik postalarını mahkeme başkanına gösterip incelenmesini talep etti.

Mahkeme başkanının "Seçil Erzan size fazla para verdiğini söylüyor, ne dersiniz?" sorusu üzerine ise Kaya, "Herhalde matematik bilgisinde bir problem var, kurgu yapıyor" dedi.

Kaya, içinde GPS cihazı bulunan boş çantayı Erzan'ın kendisine teslim ettiğini aktararak, "Arabamda bir şeyin ötmeye başladığını duydum. İnsan ister istemez çekiniyor. 17 Kasım'da Seçil'i aradım. O da bana çantayı kendisine Atilla Baltaş'ın teslim ettiğini söyledi. Şikayette bulunacağımı söyledim. Sonra Baltaş'la konuştuk, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. 'Benim param sizde ne arıyor?' da dedi. Ben de 'Nerden bileyim?' dedim. Bodrum'a gidip İstanbul'a döndüğüm gün GPS olayını akşamında fark ettim." diye konuştu.

Semih Kaya, Seçil Erzan'ın ofisinde eşinin de bulunduğu görüşmede, Baltaş'ın kendisine çantasının daha önce çalındığını ve önlem amacıyla GPS taktığını ifade ettiğini savundu.

Selçuk İnan'ı kendisinin sistem içerisine dahil ettiğine dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını, Erzan'ın kendisine 10 milyon dolar vadettiğini dile getiren Kaya, Erzan ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını aktardı.

Kaya, yurt dışında Çekya'nın en büyük kulüplerinden birinde oynadığını anımsatarak, "Sözleşmelerine imza attığım bedeller görülürse benim böyle bir paraya ihtiyacım olmadığı anlaşılacaktır. Ben zaten o güce sahibim. Seçil Erzan kim ki bana ev alacak, benim ona ihtiyacım olacak?" diye konuştu.

YÜKSEK KARLI GİZLİ FON DAVASI Seçil Erzan: Herkes tefeci gibi davranıyordu

(HA)